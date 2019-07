Corrèze: Vinci et la Sécurité Routière mobilisés pour les grands week-ends de départ en vacances

Tout au long de l'été la Sécurité Routière et Vinci s'activent sur les aires d'autoroute pour marteler les règles élémentaires de sécurité et faire de la prévention. C'est notamment le cas en Corrèze, en ce nouveau grand week-end de départs en vacances.

Département Corrèze, France

Ce week-end du 19 et 20 juillet sera très chargé sur les routes de France, notamment sur les autoroutes comme l'A20 qui permet de rejoindre le Sud ou sur l'A89 qui permet de rejoindre la côte Atlantique via Bordeaux. Ces deux autoroutes, forcément très empruntées en période estivale, traversent le département de la Corrèze, d'où plusieurs opérations menées sur les aires de ces dernières par Vinci et par la Sécurité Routière avec un objectif : rappeler les règles élémentaires de sécurité au volant ... et la nécessité de faire des pauses régulières.

C'était le cas notamment sur l'aire Porte de Corrèze, sur l'autoroute A20 samedi dernier. Pompiers, Sécurité Routière ou encore Direction Interdépartementale des Routes du Centre-Ouest étaient présents pour accueillir les vacanciers lors de leur pause.

Initiation aux gestes de premiers secours

Parmi eux, Agneza qui voyage avec ses filles et sa petite-fille. Elle profite de sa pause pour apprendre les gestes de premiers secours. "Je viens de me rendre compte que je ne saurai pas quoi faire, quels sont les premiers gestes" explique-t-elle. Contrôle du pouls , de la respiration, massage cardiaque, des gestes essentiels qui peuvent s'appliquer dans la vie de tous les jours mais pas que _" On voit une voiture qui s'arrête, peut être une personne qui tombe, on s'arrête et on fait ces premiers gestes en attendant que quelqu'un appelle les secours_" détaille Agneza qui a décidé d'approfondir ses connaissances dès le retour de vacances. A côté du mannequin, les pompiers ont aussi installé une drôle de voiture dont la carrosserie a en partie été démontée. Grâce à celle-ci ils expliquent leur méthodes notamment pour une désincarcération lors d'un choc violent ou de tonneaux.

Les pompiers ont initié les voyageurs de passage aux gestes de premiers secours. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Une voiture qui simule les tonneaux

Justement, sur le stand voisin Aurélie vient de découvrir ce qu'est un tonneau grâce à un simulateur. Cette maman n'en avait jusque là jamais fait, et elle l'avoue " Ca fait peur". Elle a surtout pris conscience de quelques règles élémentaires de sécurité, " il y a tous ces petits objets qui bougent dans la voiture, qui viennent dans notre visage. On se dit qu'il ne faut rien laisser traîner, alors que pourtant, moi par exemple, j'ai toujours mon sac ouvert sur le siège passager en conduisant". L'un des membres de la Sécurité Routière insiste aussi sur le port de la ceinture, sur le respect des distances de sécurité ou encore des limitations de vitesses.

Grâce au simulateur de tonneaux, les conducteurs et leurs passagers prennent conscience de l'importance de la ceinture de sécurité. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Gendarmes : montrer sa force pour dissuader

Et quand on parle vitesse justement, la star de ce village était une mégane RS, bleue, siglée "gendarmerie". "Elle est donnée par le constructeur à 255 KM/H" explique l'adjudant chef Jean Taboada, l'un des trois conducteurs de ce véhicule qui permet aux gendarmes de rattraper les conducteurs adeptes de vitesse. Samedi dernier, l'objectif était assez simple: se montrer pour dissuader. "C'est une voiture assez sportive" commente Jean Taboada qui explique ainsi qu'elle permet de capter l'attention et entamer une discussion. Les gendarmes en profitent ainsi pour montrer les différents moyens de contrôle: radars, éthylotests, dépistage des stupéfiants. Là encore, à la clé, un message de prévention sur les règles à respecter lorsque l'on s'apprête à prendre le volant pour un petit, comme pour un grand trajet.

La mégane RS des gendarmes peut monter jusqu'à 255 KM/H . © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Quand vacances riment avec pannes et accidents

Respecter les limitations de vitesses, les distances de sécurité, ne pas boire, ne pas consommer de substances illicites avant de prendre le volant, bien attacher sa ceinture, ne pas se servir de son téléphone en conduisant. Ces règles semblent évidentes mais il faut pourtant les rappeler, les marteler même, surtout lors de ces grandes vagues de départs en vacances l'été estime Venceslas Bubenicek, le directeur de cabinet du préfet de la Corrèze. "C'est une période propice aux pannes, propices aux accidents car parfois les automobilistes ne sont pas habitués à faire de telles distances, pour certains c'est la seule fois dans l'année où ils feront un aussi long voyage".

D'où le rappel de cette règle élémentaire : faire des pauses régulières, toutes les deux heures.

-Pour cela Vinci a prévu chaque week-end, tout au long de l'été, des animations sur ses aires comme sur celle de Corrèze sur l'A89. Objectif : aider les automobilistes à se détendre, se reposer, avant de reprendre la route en toutes sécurité.

- Une opération similaire sera menée par la Sécurité Routière sur l'aire de Corrèze sur l'89 le week-end du 20 et 21 juillet prochain