Corse : 138 000 voyageurs attendus pour le plus gros chassé croisé de l'année

138 000. C'est le nombre de personnes qui vont arriver ou partir de Corse ce weekend, qui s'annonce comme "le plus gros chassé croisé de l'été" selon les professionnels. Dans les quatre aéroports corses, environ 73 000 voyageurs sont attendus entre samedi et dimanche. Ils seront également 65 000 à transiter dans les ports insulaires.

Pour ces structures l'heure n'est donc évidemment pas aux vacances, et les équipes ont été renforcées en prévision de ce gros weekend. " À l'aéroport d'Ajaccio, il y a encore plus de monde qu'à la même période en 2019" confie Laurent Poggi, le directeur des infrastructures aéroportuaires de Corse-du-Sud, pour la chambre de commerce et d'industrie régionale.

Pour l'heure, les contraintes sanitaires ne semblent pas avoir refroidi les nombreux vacanciers. Du côté des socioprofessionnels on espère évidemment que cette présence s'accompagnera de bonnes retombées économiques, malgré une crise du COVID plus que jamais présente en Corse.

Air Corsica renforce son offre

Au vu du trafic aérien intense annoncé ce weekend, les structures aéroportuaires ont renforcé leurs équipes, de même que les compagnies aériennes. "Ce weekend nous avons du monde dans les deux sens" commente Luc Bereni, le président du directoire d'Air Corsica. "Entre vendredi et dimanche, nous avons 212 vols prévus et une offre de 30 000 sièges. Avec un coefficient de remplissage à plus de 85%, nous allons faire plus de 25 000 passagers sur les 3 jours du weekend"