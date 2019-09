Corse : baisse annoncée des tarifs dans l'aérien

Corse, France

L'assemblée de Corse vote la baisse des tarifs dans l'aérien.

Les vols d'Air Corsica et d'Air France entre la Corse, Nice, Marseille et Paris seront moins chers à compter du 25 mars 2020 et pour quatre ans. Les deux compagnies, délégataires du services public, augmenteront en revanche leur nombre de sièges et de rotations.

Pas d'incidence sur la santé financière de la compagnie régionale, précise-t-on du côté de l'office des transports de la Corse. Cette baisse des tarifs dans les transports aériens a fait l'objet d'un vote unanime de l'assemblée de Corse.