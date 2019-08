Corse : baisse de la fréquentation touristique confirmée en juillet

De nombreux indicateurs faisaient valoir ces dernières semaines un recul de l'activité touristique en Corse. Ces informations sont confirmées par les derniers chiffres publiés par l'observatoire régional des transports. Ajaccio et et l'Ile-Rousse affichent des baisses importantes.

Corse - France

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. La fréquentation touristique n'est pas cette année de bonne facture, du moins pour le mois de juillet. C'est ce que révèlent ou confirment les dernières statistiques publiées par l'observatoire régional des transports. Il fait état d'une baisse globale du nombre de passagers transportés de l'ordre de 5,9%.

Les statistiques de l'ORTC font valoir une baisse de la fréquentation touristique - @ortc.info

Et c 'est dans le maritime que le déficit le plus important se fait ressentir. La baisse enregistrée en juillet s'établit à 8,7%. Si sur le port de Bastia on limite la casse (- 2,9%), il n'en est pas de même pour Ajaccio qui affiche un recul pour ce même mois de juillet de 16,7%. Ce chiffre est dû, selon les spécialistes, à la baisse de croisiéristes cette année. La palme revient néanmoins au port balanin de l'Ile-Rousse qui fait valoir une baisse de 22%.

La baisse dans l'aérien est moins importante. Mais elle est réelle là-encore. Elle s'établit à 2,7%.

Ces données viennent ainsi confirmer le ressenti global et exprimé depuis quelques semaines par les professionnels du tourisme.