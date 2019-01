Corse : ceux qui m'aiment prendront le train

Un million deux cents mille passagers transportés en 2018, soit quasiment le double d'il y a 10 ans. L'objectif est de passer le cap d'un million et demi. Les Chemins de Fer de la Corse (CFC) affichent leurs ambitions... avec plusieurs projets à la clé.

Corse, France

Fini le trinichellu, fini le folklore... La Collectivité de Corse et l'Office des Transports veulent faire du train un moyen de transport intérieur incontournable. Plusieurs projets sont les cartons. À très court terme sont ainsi prévues : la rénovation d'une dizaine de gares du rural ainsi que celles de Bastia et d'Ajaccio, la généralisation de la commande centralisée des voies à toute la Corse et la multiplication des liaisons peri-urbaines pour les grandes villes avec l'arrivée notamment de nouveaux équipements baptisés les "trams-trains". Pour Hyacinthe Vanni, le président des CFC, l'enjeu est la modernisation de l'outil.