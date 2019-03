Corse : chassé-croisé perturbé pour les vacances d’hiver ?

Corse, France

Faut-il craindre de nouvelles perturbations ? Possible. Les personnels STC de la Méridionale semblent déterminés et veulent être entendus. Ils décideront en début de matinée, et comme tous les jours, en assemblée générale, des suites qu’ils entendent donner à leurs actions. Des personnels qui ont changé de ton, ces derniers jours. Après avoir retardé l’arrivée ou l’appareillage de navires, ils bloquent désormais sur la durée les ports de Bastia et d’Ajaccio. Conséquence : le trafic maritime est dérouté sur les ports de Propriano et de l’Ile-Rousse.

Si les perturbations n’ont été que peu gênantes jusque-là, les choses pourraient être différentes ce week-end à l’occasion du chassé – croisé des vacances d’hiver.

Recours devant le TA

La direction de la Méridionale a pour sa part, et comme annoncé, déposé jeudi 28 février, un recours devant le tribunal administratif de Bastia. Elle considère que la compagnie maritime a été injustement écartée des lignes Marseille-Ajaccio et Marseille – Propriano dans le cadre de l’appel d’offres de la prochaine délégation de service publique.