Corse : faut-il craindre une faillite de la Moby Lines ?

Nouvel avis de tempête pour la desserte maritime de la Corse ? La question se pose en effet et ce, même si, le dossier évoqué cette fois-ci n'est en rien comparable à celui par exemple de la feu SNCM. Aujourd'hui, c'est la Moby Lines qui est dans le viseur de la justice italienne. Le président directeur général du groupe, Vincenzo Onorato et son fils, sont accusés de faillite frauduleuse. L'enquête ouverte par le parquet de Milan court depuis plusieurs années déjà. La direction du groupe se veut rassurante. Et en Corse, on ne manifeste aucune inquiétude sur le devenir de la desserte pour l'île.

Une desserte dont on rappellera qu'elle est essentiellement saisonnière et dont la dernière rotation, en cette année 2021, sera effectuée ce jeudi 30 septembre. Une desserte de la Corse orchestrée depuis Bastia par le groupe Moby Paoli qui se charge de la gestion des traversées entre Bastia, Gênes et Livourne, ainsi que des traversées à l'année entre Bonifacio et Santa Teresa en Sardaigne.

Sur la Corse, on ne semble pas manifester de craintes particulières quant à l'avenir. Et pour cause, la Moby Lines n'est pas une petite entreprise. Elle regroupe trois sociétés maritimes, Onorato, Tirrenia e Toremar, entreprises qui comptent 5.400 employés, une quarantaine de navires qui desservent au-delà de la Corse et de la Sardaigne, la Sicile, ou encore Malte. La Moby Lines compte même un navire de croisière sur Saint- Pertersbourg.

Bref, la Moby Lines joue des muscles et rappelle également au passage avoir validé avec la justice italienne un concordat de 5 ans pour la remise à flot de l'une des compagnies alors en grande difficulté.