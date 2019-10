Corse : « il faut renforcer la sécurité dans les Bouches de Bonifacio »

Bonifacio, France

Sécuriser les Bouches de Bonifacio et le canal de Corse ! Tel est l’objectif que s’est fixé Elisabeth Borne. La ministre de la Transition écologique était en déplacement dans l’extrême-sud, lundi 14 octobre. Elle s’est rendue à Cala Longa où s’est échoué le « Rhodanus » dans la nuit du 12 au 13 octobre. Le bateau est mis progressivement en sécurité. Diverses opérations sont et seront menées en ce sens ces prochains jours. Mais la ministre a aussi et surtout affiché sa détermination visant à faire évoluer la réglementation dans ce secteur sensible : «nous sommes dans une zone reconnue comme zone maritime très vulnérable par l’OMI. Il faut que l’on obtienne des règles plus strictes pour la navigation dans les Bouches de Bonifacio. Nous souhaitons les mettre en place aussi dans le canal de Corse avec notamment des dispositifs de séparation des trafics, des obligations de pilotage et des interdictions de passage pour les navires transportant des matières dangereuses dans une zone aussi sensible que les Bouches de Bonifacio » a indiqué Elisabeth Borne.

Sécuriser le navire

En attendant, le « Rhodanus », lui, fait l’objet d’une surveillance particulière. Les opérations, pour le tirer de cette mauvaise passe, seront incontestablement longues. Deux brèches ont été relevées sur l'avant du navire.

Des expertises vont être menées sur le Rhodanus © Radio France - José Tafani

« La priorité, c’est de sécuriser le site. Pour cela, il faut extraire toutes les hydrocarbures qui se trouvent à bord du Rhodanus » indique Laurent Isnard, le préfet maritime de la Méditerranée. « On va faire en sorte aussi que le bateau ne bouge pas avec la houle. Enfin, nous allons faire intervenir des experts de l’architecture navale pour vérifier l’état du bateau. Tout cela peut prendre quelques jours, comme quelques mois » conclut Laurent Isnard.