Corse : la fin de la pénurie de voitures de location

La pénurie de voitures de location dans l'île ne sera plus bientôt qu'un mauvais souvenir pour les agences, et les touristes parfois désemparés de ne pas trouver une fois sur place de véhicules à louer. La Corsica Linea, à la demande des entreprises, a affrété un bateau, le Méditerranée, pour transporter des véhicules en Corse. Les livraisons ont déjà débuté . Au total, ce sont 6000 voitures sur 3 semaines qui vont arriver, direction les agences de location qui avaient tout stoppé durant la crise sanitaire, et qui ignoraient toujours ces dernières semaines de quoi la saison serait faite. Elles n'ont pu anticiper faute de visibilité. D'où le recours à la Corsica Linea pour engager une opération "rapatriement", la compagnie maritime qui a accepté de relever le challenge.

Au final, 4000 véhicules seront rapatriés avant le 14 juillet. 2000 autres suivront

"On a mis des moyens importants, explique Pierre-Antoine Villanova, le directeur général de la Corsica Linea. On a tout d'abord affecté un navire uniquement au transport de ces véhicules de location. Il va ramener 3000 voitures en une semaine, dont 1500 que nous sommes allés chercher à Barcelone. Nous avons aussi renforcé notre capacité d'accueil de ces voitures de location sur nos autres bateaux. Au final, 4000 véhicules seront rapatriés avant le 14 juillet. 2000 autres suivront".