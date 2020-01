Corse : la Méridionale et Corsica Linea navigueront finalement ensemble

Corse, France

Vers une fin de conflit à la Méridionale ? Elle sera actée ce matin en assemblée générale à Marseille, affirment le STC et la CFTC. Un accord a, en effet, été trouvé entre la Méridionale et la Corsica Linea. Les deux compagnies proposeront une réponse commune à l'appel d'offres relative à la délégation de service public maritime entre Corse et continent, DSP qui sera attribuée en janvier 2021, pour une durée de 7 ans.

Ce partenariat, les marins de la Méridionale le réclamaient.

Et le temps pressait, puisque l'appel d'offre se clôt le 14 février. Les négociations ont été âpres entre les deux compagnies pour arriver à ce projet industriel commun dont on ne connaît pas encore les contours précis. La discrétion est de mise au niveau des directions et de leur actionnariat. Il se murmure cependant que la Corsica Linea, avec 5 bateaux, se positionnerait sur les deux ports principaux, Bastia et Ajaccio, et sur Propriano et L'ile Rousse, alors que la Méridionale avec 2 navires seraient sur Ajaccio et Porto-Vecchio. Un troisième navire interviendrait en cas de besoin. Mais à priori, pas de bateaux bleu et blanc sur Bastia.

La Corsica Linea assurerait la desserte des ports de Bastia et d'Ajaccio © Radio France - Patrick Rossi

Côté syndicats : les marins du STC de la Méridionale discutent d'un protocole de sortie de conflit. La fin de la grève serait imminente. Les marins CGT de la Corsica Linea, eux aussi en grève depuis deux semaines, regrettent de ne pas avoir été informés du contenu de l'accord. Enfin le STC de la Corsica Linea rappelle dans un communiqué qu'il a toujours œuvré pour qu'un partenariat soit scellé.