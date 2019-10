Corse : le Rhodanus a pu être remorqué

Les opérations se sont déroulées plus vite que prévu. Le Rhodanus a été remorqué à la mi-journée vers Santa Manza où le cargo fera l’objet de nouvelles inspections.

Corse - France

Tout s’est donc passé pour le mieux en ce vendredi 18 octobre 2019, et bien plus rapidement qu’on ne pouvait le prévoir. C’est sur le coup de midi que s’est finalement achevée l’opération de déséchouement du cargo. Le navire a été tracté de manière très progressive par le Bâtiment de soutien et d’Assistance Affrété Jason. L’opération s’est faite en douceur, avec une surveillance toute particulière des réactions du Rhodanus.

Le Rhodanus tracté vers Santa Manza où il sera inspecté - @ Marine nationale

Tout s’est donc bien passé. Le Rhodanus a été remorqué par la suite jusqu’à Santa Manza par le Jason et le remorqueur portuaire Persevero. Sur site, il fera l’objet de diverses inspections post échouement. Par la suite, et si rien d’anormal n’est signalé sur ce cargo, il sera décidé de son transit.