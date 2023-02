Corse : Les salariés de La Méridionale inquiets du rachat de leur compagnie

Le rachat de La Méridionale par CMA-CGM au groupe STEF devrait être finalisé d'ici le mois de juin prochain...

C'est ce qu'on a appris, ce lundi, à l'issue d'un CSE extraordinaire de la compagnie qui s'est tenu à Marseille, en présence de Stanislas Lemor, le PDG du groupe STEF.

Les futures conditions sociales qui seront pratiquées par CMA-CGM préoccupent le personnel.

"Quelles sont les intérêts du groupe CMA-CGM sur la desserte maritime de la Corse ?", Marc-Aurèle Orsoni, délégué STC à la Méridionale

« La situation appelle à la vigilance de notre part » a déclaré Marc-Aurèle Orsoni, délégué STC à la Méridionale. « Quand je dis de notre part, c'est celle du STC, dans toutes les sections du maritime, aussi bien à la Méridionale qu’à la Corsica Linea, parce que le dépavillonnage d'un navire, qu’il soit à l'international ou autre, aurait des conséquences très lourdes au niveau social dans les 2 compagnies ».

Et d’ajouter : « Nous avons plusieurs inquiétudes et interrogations : Quelles sont les intérêts du groupe CMA-CGM sur la desserte maritime de la Corse et sur le développement de La Méridionale ? Voilà, en attendant d’en savoir plus et d'avancer dans le calendrier pour voir les projets qui seront mis en place ».

"La Collectivité de Corse doit se positionner pour le rachat de la flotte de La Méridionale", Core In Fronte

Dans un communiqué, Core In Fronte a réagi à ce projet de rachat. « La Collectivité de Corse doit se positionner pour le rachat de la flotte de La Méridionale » a indiqué le mouvement indépendantiste, qui compte 6 conseillers territoriaux élus à l’Assemblée de Corse.

« Les quatre navires de La Méridionale, précédemment affectés à la Corse, quasiment tous amortis, ont été largement payés par les subventions de la CDC. On parle d’une transaction à plus de 100 M€. C’est le contrat de la DSP (Délégation de Service Public, ndlr) qui est vendu. Est-ce acceptable ? » s’interroge Core In Fronte, avant de souligner que « en avril 2022, nous n’avons pas voté le principe de la DSP à 8 ans, car sa durée sonnait le glas pour une compagnie maritime publique corse. En décembre 2022, nous n’avons pas voté les contrats de DSP car ils étaient trop onéreux pour les Corses et trop juteux pour les bénéficiaires avec une augmentation de 25% des dotations par rapport à 2019 (Post Covid et crise mondiale) et une augmentation des tarifs de 15% ».

Le 20 décembre dernier, l’Assemblée de Corse a voté l’attribution de la Délégation de Service Public Maritime de 2023 à 2029 à la Corsica Linea et à La Méridionale qui se partagent donc à depuis le 1er janvier les 5 liaisons entre l’île et Marseille.

Corsica Ferries et ses bateaux jaunes, leader pour le transport des passagers entre la Corse et le continent, avait contesté les conditions de cette nouvelle DSP mais avait été définitivement déboutée par le Conseil d'État fin novembre.