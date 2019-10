Corse : Un cargo s'échoue à Bonifacio

Bonifacio, France

Le pire a été jusque-là évité. Mais la partie n'est pas jouée. C'est ainsi que se résume ce matin la situation dans l'extrême-sud de la Corse. "Pour l’heure, le bâtiment, posé sur le fond, n’a pas de gîte et aucune pollution n’est constatée" indique dans son communiqué la préfecture maritime de Toulon. Pour autant, et par principe de précaution, des moyens de lutte antipollution, le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage Abeille Flandre et le bâtiment de soutien, d’assistance et de dépollution Jason, font route vers Bonifacio. Des moyens italiens ont également été demandés en renfort.

Le navire qui ne répondait pas aux différents appels des autorités s'est échoué à Cala Longa - @ préfecture maritime de Toulon

"personne ne répond..."

Le cargo Rhodanus, avec sept personnes à son bord, devait s'engager dans les Bouches de Bonifacio. Mais le navire n'a pas viré à temps. Il a poursuivi sa route vers la côte malgré les appels répétés du Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) en Corse, du sémaphore de Pertusato et la station italienne Maddalena pendant près de 50 minutes. Le bateau est désormais posé sur le fond au lieu-dit "Cala Longa". De nombreux moyens ont été déployés sur zone en attendant donc les renforts.

Le navire s'est échoué à Cala Longa - @ préfecture maritime de Toulon

La situation est suivie en coordination avec les autorités italiennes et les autorités terrestres, dont la préfecture de Corse du Sud.