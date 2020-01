Corse : vers un accord dans le maritime avant le 14 février ?

Corse, France

Pour l'heure, les éventuelles négociations sont au point mort.

Et pourtant le temps presse puisque si cette DSP - socle de la compagnie régionale annoncée - ne sera attribuée qu'en janvier 2021, les offres doivent être déposées avant le 14 février. Si accord il doit y avoir entre les deux compagnies, il y a donc urgence à en discuter pour le construire, c'est une question de jours. Sauf qu'apparemment, on n'en prend pas le chemin. La direction de la Corsica Linea affirme qu'elle avance, seule, de son côté, qu'il n'y aurait pas de contact avec la Méridionale, accusée, du moins ses responsables, de jouer le pourrissement. Cette information est démentie par le service communication de cette dernière qui assure que le dialogue est maintenu. Info ou intox, partenariat ou pas ? La réponse ne devrait plus tarder. Sans oublier que des offres peuvent venir d'autres compagnies, la Corsica Ferries notamment.