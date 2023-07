Côte basque : des alternatives à la voiture cet été pour désengorger les routes

Désengorger les routes au maximum, cet été sur la côte basque, voilà l'objectif du Syndicat des mobilités de la communauté Pays basque. Son président, le maire de Saint-Jean-de-Luz Jean-François Irigoyen, a présenté à la veille des vacances scolaires les nouveautés de l'été en termes de transports . Il mise en particulier sur les bus en sites propres et les parkings relais.

Des voies de bus fermées aux voitures pour éviter les bouchons

Ils sont désormais au nombre de 22 dans l'agglomération, d'Ondres à Hendaye en passant par Tardets, en Haute-Soule, et sa ligne directe vers la passerelle d'Holzarte. C'est le principe des parkings relais : situés, souvent, en entrée de ville, ils permettent de garer sa voiture gratuitement et de faire les derniers kilomètres qui nous séparent du centre-ville ou de la plage en bus, en achetant un ticket.

L'agglomération Pays basque espère ensuite que les bus en site propre (prévus de Bayonne à Hendaye à l'horizon 2029), c'est à dire avec des voies dédiées, sans voiture et donc sans embouteillages, séduiront ceux qui veulent gagner du temps. "Si on met moins de temps à se déplacer en bus qu'en voiture, on espère que cela convaincra des touristes qui, pour ce qui est par exemple des Bordelais ou des Parisiens, ont en plus l'habitude de se déplacer en transports en commun, prédit Jean-François Irigoyen. Il n'y a pas de raison qu'ils le fassent toute l'année, mais qu'ils prennent leur voiture lorsqu'ils sont en vacances".

Vélos électriques en libre service

Ces sites propres, mis en place à Saint-Jean-de-Luz et qualifiés de "cacophonie et d'aménagements pleins d'incohérence" par le groupe municipal d'opposition abertzale Herri Berri, restent "une expérimentation, précise le maire. On va les tester jusqu'à la fin de l'été mais elles pourront être adaptées le cas échéant".

Enfin, dans 11 communes du littoral, des vélos électriques en libre service sont disponibles via l'application Pony. Depuis son lancement le mois dernier Pony a déjà séduit : 8 000 trajets ont été comptabilisés.