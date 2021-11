Côte-d'Or : le plan de viabilité hivernale est réactivé sur les routes du département

Le plan de viabilité hivernale est de retour. Les routes de Côte-d'Or sont de nouveau sous surveillance rapprochée du 19 novembre au 14 mars prochain. En plus de l'information routière, l'objectif est d'assurer le déneigement des routes et leur salage pour éviter la formation de verglas.

L'hiver revient dans quelques semaines : il faut donc s'assurer que les routes de Côte-d'Or ne soient pas pleines de neige et glissantes. Le plan de viabilité hivernale est donc remis en place sur les 5.700 kilomètres de route appartenant au département, dès ce vendredi 19 novembre. Ces mesures s'appliquent jusqu'au 14 mars prochain. Le plan comprend des opérations pour dégager la neige sur les routes, et la dispersion de sel sur les chaussées avant que des plaques de verglas ne se forment. Au sein du Département, 184 personnes sont mobilisées, et 65 camions se tiennent prêts à intervenir si besoin.

Les routes départementales protégées contre la neige

Parmi ce personnel, il y a Marc, 51 ans, conducteur de l'un de ces camions du département utilisés cet hiver. Il fait partie des 105 agents du Département chargés du déneigement et du salage préventif des routes. Comme ses collègues, il est dès à présent en alerte. "Personnellement, l'an passé, je ne suis sorti que trois fois durant l'hiver. Mais ça peut arriver qu'il y ait de gros épisodes neigeux, et on passe alors toute notre journée sur la route", explique l'agent du Département. Il vaut mieux en effet être prudent. La Côte-d'Or compte en moyenne 20 jours de verglas et 10 jours de neige par an.

Yves et Marc font partie des agents du Département de la Côte-d'Or mobilisés cet hiver sur les routes © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Pour ne pas être surpris, le Département a stocké 5.500 tonnes de sel et 350 mètres cubes de saumure. Ces deux matières doivent permettre de dissoudre la neige rapidement. "Les stocks sont répartis sur 32 sites dans le département. De même, nous avons des agents prêts à intervenir depuis ces centres, de manière à intervenir dans un délai raisonnable. En une heure, on peut déclencher des patrouilles pour déneiger ou saler les routes", assure Mathieu Roy, opérateur au Centre d'Information et de Gestion du Trafic du Conseil Départemental de la Côte-d'Or.

65 camions du département sont mobilisés cet hiver, renforcés par 23 camions d'entreprises partenaires et 55 tracteurs d'agriculteurs partenaires © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Mais il y a quand même des exceptions. Le Département a classé ses routes en trois catégories. La première regroupe environ 1.100 kilomètres de route départementales où il y a beaucoup de circulation. S'il y a de la neige, elles vont bénéficier en priorité des opérations de déneigement et de salage, à n'importe quelle période de la journée. Sur les autres 4.500 kilomètres de routes départementales, ces opérations ne se font que de 6 heures à 21 heures. Même si le Département peut compter sur ses agents et ses camions sur le terrain, une patrouille prend du temps. "Un circuit de déneigement, ça représente en moyenne 50 kilomètres et ça prend environ une heure et demie. C'est même le double, s'il y a beaucoup de neige qui tombe", dit Mathieu Roy.

Mathieu Roy est un des opérateurs qui travaille au centre d'informations routières du Département de la Côte-d'Or © Radio France - Toky Nirhy-Lanto

Mobilisation permanente au centre départemental d'informations routières

Outre les agents présents sur le terrain, il y a aussi les opérateurs présents au centre d'information routier, à Dijon. Ce sont eux qui reçoivent les signalements. Il peut s'agir d'une forte quantité de neige, des plaques de verglas qui se forment près des ponts ou encore des obstacles tombés sur la route. Ils sont sept opérateurs à travailler dans cette salle sécurisée.

"On a un opérateur qui est présent ici physiquement de 6 heures à 14 heures. Il y a ensuite un passage de relais avec le collègue de l'après-midi, qui termine vers 17 heures 30 ou 18 heures. À partir de là, un autre opérateur assure l'astreinte", expose Mathieu Roy. L'astreinte, ce sont les agents qui assurent la surveillance des routes la nuit ou le week-end. Il y a donc toujours quelqu'un dans ce centre départemental d'information routière. Une fonction essentielle pour éviter que des usagers ne se trouvent pris au piège sur les routes du département.

Pour vous accompagner sur les routes cet hiver, France Bleu Bourgogne (98.3 et 103.7) se mobilise. Dès lundi dans votre 6/9, deux points routes en direct du département sont à retrouver à 7h25 et à 7h50.

