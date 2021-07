Côte-d'Or : D'impressionnants travaux débutent pour la SNCF dans le département

C'est un chantier que la SNCF qualifie de "colossal" qui touche la ligne à grande vitesse Paris-Lyon, "l'axe ferroviaire français le plus circulé". Jusqu'à la fin de l'année ces travaux de modernisation de la LGV se concentrent entre Pasilly dans l'Yonne et Lacour d'Arcenay en Côte-d'Or.

Des travaux "spectaculaires" touchent l'axe le plus circulé de France, des travaux de modernisation de la voie sur la LGV Paris-Lyon. Ils ont débuté en 2020 et s’achèveront -si tout se passe bien- en 2023. Ils représentent selon la SNCF dans un communiqué "un investissement de plus de 300 M€ financés par SNCF Réseau sur environ 160 km de voie".

Le chantier arrive en Côte-d'Or

La première phase de travaux qui a eu lieu l'an passé entre Vergigny et Tonnerre a d'ores-et-déjà permis de renouveler 40 kilomètres de voie. De juillet à décembre 2021, ces travaux se concentrent désormais entre Pasilly dans l'Yonne et Lacour d’Arcenay en Côte-d'Or.

travaux SNCF (illustration) © Radio France - Maxime JEGAT

88 000 traverses à remplacer

"Au total, 55 kilomètres de voie seront renouvelés sur cette zone, soit 88 000 traverses et 50 000 tonnes de ballast remplacées. Deux bases travaux ont été installées à proximité : elles sont situées respectivement à Montbard et Lacour d’Arcenay" explique encore la compagnie ferroviaire.

Un train usine long de plusieurs centaines de mètres

Pas moins de 500 agents SNCF et d'un groupement d’entreprises sont sur le pont pour ces travaux "réalisés à l’aide d’un train usine, long de 750 mètres et pouvant peser jusqu’à 2 500 tonnes". "Alors que l’utilisation de moyens classiques ne permet de renouveler que 200 mètres de voie par jour, sur ce chantier, ce sont plus de 500 mètres de voie qui seront remplacés en moyenne chaque nuit grâce à ce train spectaculaire".

Ce train usine renouvelle actuellement la voie entre Laroche Migennes et Auxerre (Yonne) © Radio France - Thierry Boulant

Ces travaux sont rendus possible par le plan de relance du gouvernement qui a déployé 4,1 milliards d'euros en faveur du réseau ferré explique encore la SNCF. "Ce montant sera mis à profit pour assurer la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire afin d’augmenter la part modale du train. De plus, ce plan permettra à SNCF Réseau d’investir, aux côtés des Régions (...) pour augmenter l’offre dans les secteurs moins denses et mieux les relier aux zones urbaines".