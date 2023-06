Côte-d'Or : de grosses perturbations sur les lignes Dijon / Lyon et Dijon / Nevers ce lundi 26 juin

Attention si vous devez prendre le train ce lundi après-midi en Côte-d'Or. Le trafic est perturbé entre Dijon et Lyon et entre Dijon et Nevers. Un train de marchandises est tombé en panne à Nuits-Saint-Georges