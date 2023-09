Côte-d'Or : des bouchons sur l'A31 suite à deux accidents ce vendredi 1er septembre

Le premier accident s'est produit sur l'A31 et entrainait vers 15h jusqu'à deux kilomètres de bouchon en direction de Beaune. Il impliquait deux poids lourds et une voiture entrainant la neutralisation de la voie de droite. Des débris se trouvaient également sur la chaussée. Cet accident s'est produit près de Beaune après la bifurcation avec l'A36, précise la radio d'autoroute Autoroute Info

ⓘ Publicité

Le deuxième accident impliquant une voiture seule s'est produit une dizaine de kilomètres plus loin et entrainait aussi vers 15h un bouchon estimé entre 2 et 3 km, réduisant la circulation à une seule voie vers le km 21. Cet accident a fait un blessé et a nécessité l'intervention des secours.

Le trafic est aussi très dense voire saturé sur l'A6 entre Lyon et Beaune en direction de Paris entrainant parfois des coups de freins.

Le trafic restera dense également ce samedi 02 septembre dans le sens des retours avec une journée classée orange par Bison Futé. Mieux vaut attendre dimanche pour un retour plus serein. La journée est classée en vert par Bison Futé.