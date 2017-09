Côte-d'Or : dix huit lauréats en lice pour le concours Christian Myon 2017

Le conseil départemental de la Côte-d'Or, la préfecture et les services de l'Etat remettent ce jeudi 28 septembre le prix Christian Myon édition 2017. La cérémonie débute à 18h à la Maison de l'Université à Dijon. Dix huit candidats sont en lice

Ce prix a créé en 2008 et porte le nom de Christian Myon, en hommage au conseiller général disparu dans un tragique accident de la route en octobre 2007 à Saint-Seine-l'Abbaye, commune dont il était maire. Un chauffard lui avait grillé une priorité. Il avait d'ailleurs été condamné à 18 mois de prison ferme, un mois après les faits. il s'agit donc d'un concours consacré à la sécurité routière organisé et financé par le conseil départemental et il récompense chaque année les associations, les entreprises, les établissements scolaires et les collectivités territoriales qui mettent en place des projets ou des actions sur la sécurité routière.

Comment ça se passe ?

Il faut d'abord s'inscrire auprès du conseil départemental avant la fin mai, chaque année. Mais il faut avoir un projet ou avoir réalisé une action de sensibilisation, de communication ou de prévention autour de la sécurité routière (en 2016 ou au cours du 1er semestre 2017 en ce qui concerne le prix de cette année). On juge tous les dossiers reçus sur plusieurs critères : Ia démarche, le caractère innovant et les résultats obtenus ou attendus. Les services du Conseil Départemental donnent un avis technique sur les actions proposées. Enfin, à l'issue de cette présélection, les candidats retenus sont convoqués pour présenter leur projet devant un jury. Ils disposent tous d'un quart d'heure pour se défendre. Pour conclure, ce parcours, il y a un chèque de 500 à 1 500 euros pour aider à financer les projets et 1 000 euros maximum pour les actions déjà réalisées.

Qui avait gagné en 2016 ?

Au niveau des collectivités, la Mairie de Clenay avait été récompensée pour diverses actions menées auprès de la population, Marsannay-la-Côte pour une initiative de sensibilisation des automobilistes aux abords des écoles, la mairie de Saint-Marc-sur-Seine pour avoir fait participer ses habitants aux réflexions sur les aménagements de Sécurité Routière et le conseil municipal des Jeunes de Pagny-la-Ville pour un travail de réécriture d'une chanson de Renaud.

Du côté des Établissements scolaires, le Lycée le Castel à Dijon qui avait réalisé un clip vidéo sur les Jeunes et l'alcool au volant, tout comme celui consacré aux dangers de l'usage du téléphone au volant réalisé par le Lycée Professionnel Antoine de Chenôve. Enfin au niveau des associations, il y avait L'ESAT - Mutualiste de Montbard, Le Cercle Dijon Bourgogne, le Kiwani Club de Beaune et l'Association Sportive de Seurre Football qui s'était vue attribuée un chèque de 1200 euros.

Et cette année ?

On connaitra les nouveaux lauréats ce jeudi soir. Dix huit ont été retenus sur 19 candidatures. La mairie de Saint-Marc-sur-Seine et le conseil municipal jeunes de Pagny-la ville sont en très bonne position !