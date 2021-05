François Sauvadet, président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or, a dévoilé ce jour les nouveaux panneaux de signalisation routière, actant le retour des 90 km/h sur la route départementale entre Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche (RD 977 bis et RD 970).

Côte-d'Or : entre Pouilly-en-Auxois et Bligny-sur-Ouche, on roule désormais à 90 km/h

Cette inauguration marque le passage de ce tronçon à 90 km/h et la poursuite d’un engagement pris par le Président du Département François Sauvadet. Il porte à 1 153 le nombre de kilomètres passés à 90 km/h en Côte-d’Or. Dès la promulgation de la loi d’orientation des mobilités de décembre 2019 prévoyant que les Départements puissent déroger à la règle des 80 km/h sur les routes départementales relevant de leur compétence, l'élu a saisi cette opportunité.

Le Département a identifié les itinéraires où la vitesse pouvait être relevée à 90 km/h

Pour identifier les tronçons pouvant repasser à 90km/h, le département s'est basé pour seul critère de sélection sur la sécurité des usagers de la route. 40 itinéraires principaux ont bénéficié d’un retour aux 90 km/h, soit 1 129 km de routes départementales en mars 2020.

« Avec ce 41e itinéraire où la vitesse autorisée est relevée à 90km/h, le Département veille à garantir le cadre de vie de l’ensemble des Côte-d’Oriens et la bonne circulation des usagers mais aussi à assurer de meilleurs conditions de mobilité en toute sécurité. Parce que la sécurité routière prime sur toutes nos décisions en matière d’aménagements routiers, j’ai également souhaité la création d’un Observatoire départemental de la sécurité routière, un nouvel outil pour compléter les dispositifs existants et pour avoir un suivi transparent de l’accidentologie sur les routes départementales, hors agglomérations » explique François Sauvadet, le président du Conseil départemental de la Côte-d'Or.

Le président François Sauvadet lors de l'inauguration du nouveau panneau - Conseil Départemental de Côte-d'Or

L'accidentologie étudiée à la loupe pour justifier le passage à 90 km/h

Installé en février 2020, l'observatoire permet de suivre et d’analyser objectivement l’accidentologie sur les routes départementales, à apprécier l’impact du retour aux 90 km/h sur les routes concernées et à ajuster, si besoin, la politique menée en matière de prévention et de sécurité routière. Cet observatoire s’est réuni pour la 1re fois en mars 2021, avec l’ensemble des partenaires œuvrant dans ce domaine. Le Département a présenté un bilan de l’accidentologie sur les routes départementales en nette baisse depuis plusieurs années, notamment pour ce qui est de la mortalité.

Chaque décès est un drame, un drame de trop, mais on note que, depuis des années, le nombre de morts sur les routes départementales baisse fortement en Côte-d’Or. Le Président du Département entend maintenir les efforts de la collectivité pour que la tendance baissière se poursuive. « Cette année, le Département investit 32,7 M€ sur ses routes départementales pour fluidifier et sécuriser les déplacements des Côte-d’Oriens, dont plus d’1 M€ sont directement fléchés sur des dispositifs de sécurité routière stricto sensu. Mais tous nos efforts ne suffiront pas tant que certains usagers de la route continueront d’avoir des comportements à risque, pour eux-mêmes et pour les autres : grand excès de vitesse, conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiant, téléphone au volant et autres occasionnent encore de trop nombreux morts sur nos routes » conclut-il.