Côte-d’Or : gare aux trois voitures-radar conduites par des sociétés privées, dès le mardi 15 mars

Pas trop vite, sinon elles flashent ! Trois voitures-radars vont circuler en permanence dans la Côte-d’Or, à compter du 15 mars. Elles font partie des 19 véhicules qui circulent déjà dans la région Bourgogne-Franche-Comté. L’objectif est d’inciter les conducteurs à respecter les limites de vitesse et de réduire le nombre d’accidents dans le département. Extérieurement, rien ne permet de distinguer ces voitures équipées pour flasher les excès de vitesse des automobilistes. La nouveauté, c’est qu’elles sont conduites par des opérateurs privés.

Société privée et périodes de circulation étendues

En Côte-d’Or et dans la région Bourgogne-Franche-Comté, c’est la société OTC qui a été choisie pour gérer ces voitures-radars. Il s’agit d’une filiale de l’entreprise OTI France, spécialisée notamment dans la télésurveillance ou encore la gestion de centres d’appels téléphoniques. Le recrutement de ces opérateurs privés vise à faire circuler davantage ces voitures, jusqu'à huit heures par jour. Elles étaient jusqu’ici conduites par des policiers et des gendarmes, qu'à certains moments de la journée. Ces membres des forces de l’ordre vont être redéployés sur les routes, pour lutter contre les conducteurs alcoolisés ou drogués.

Comme c'est déjà le cas dans le département voisin, en Haute-Marne, ces conducteurs sont majeurs et ont plusieurs années de conduite. Ils ne doivent pas avoir de casier judiciaire. Ces opérateurs ne savent pas quand les voitures flashent les automobilistes. Pas plus qu'ils n'ont accès aux données capturées par les véhicules, codées et envoyées directement à Rennes (Ille-et-Vilaine). C'est là où se trouve le centre national de traitement. À cet endroit, policiers et gendarmes valident les infractions, avant que la contravention ne soit envoyée dans votre boîte aux lettres.

Les caméras embarquées dans les voitures-radar © Radio France - Jonathan KONITZ

Circulation aléatoire, verbalisation partout

Les automobilistes doivent s’attendre à voir ces radars roulants partout, à n’importe quelle heure. Ces chauffeurs suivent des horaires et des routes fixés à l'avance par les services de l'Etat. Les voitures vont surtout circuler sur les itinéraires où il s'est produit beaucoup d'accidents. Elles peuvent flasher les voitures arrivant en face, mais aussi celles qui les doublent. Sauf quand les routes sont séparées par une barrière centrale.

Si ces voitures commencent à être déployées, c'est pour lutter contre le nombre d'accidents en hausse. En 2021, 34 personnes ont trouvé la mort sur la route, en Côte-d'Or. C'est la troisième année la plus meurtrière en termes d'accidents de la route dans le département, après 2017 (35 tués) et 2014 (36 victimes).

