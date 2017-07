Côte-d'Or : gendarmes français et policiers néerlandais font un contrôle commun sur l'A39

Une vaste opération de contrôles routiers s'est déroulé sur l'A39, au péage de Crimolois, samedi 29 juillet 2017, avec des gendarmes de l'escadron de sécurité routière de Côte-d'Or (EDSR) et des policiers des Pays-Bas. L'occasion de s'inspirer des techniques et technologies de chacun.

Les gendarmes de l'escadron de sécurité routière de Côte-d'Or (EDSR) ont reçu quatre policiers néerlandais samedi 29 juillet pour un contrôle commun au péage de Crimolois, sur l'A39. C'est la septième année qu'une telle coopération est mise en place pour lutter contre la délinquance itinérante, l'insécurité routière et les vols de véhicules.

Des outils de contrôle à la pointe aux Pays-Bas

"C'est une forme de benchmarking, pour utiliser un terme britannique", explique le Général Olivier Kim, commandant de la région Bourgogne Franche-Comté de gendarmerie. "Un échange de bonnes pratiques. Ils nous montrent du matériel nouveau. Par exemple, nous avons NéOGEND, ça nous a fait faire un bond technologique formidable et nous pouvons lire la bande MRZ des passeports, des cartes d'identité et des permis. Ils nous ont montré eux un NéOGEND encore plus avancé puisqu'ils sont capables de photographier une plaque d'immatriculation et de la rentrer tout de suite dans le fichier pour un contrôle. Nous ne sommes pas encore à ce stade, nous rentrons manuellement la plaque d'immatriculation sur nos smartphones. Mais c'est demain grâce à cet échange qu'on aura un système équivalent donc cet échanges de bonnes pratiques est vraiment remarquable".

Les policiers néerlandais ont juste à photographier la plaque d'immatriculation pour savoir si le véhicule est recherché. © Radio France - Naïs Esteves

Ce qui intéresse aussi les gendarmes de l'EDSR, c'est l'une des deux voitures de leurs homologues néerlandais. Garée à la barrière de péage, ses caméras flashent les plaques d'immatriculation des véhicules qui passent avant de les envoyer directement et automatiquement à un fichier. La réponse est immédiate si la voiture est signalée, après un vol par exemple ou si le conducteur est recherché par les autorités néerlandaises.

Le matériel de sécurité inspire les Néerlandais

Comme cette rencontre est un échange, les quatre policiers venus d'Amsterdam et de Utrecht s'inspirent également des technologies que possèdent les gendarmes de Côte-d'Or. Comme une veste spéciale pour les motards qui interpelle le sergent Janine Förtsch : "Oui, les gilets des motards avec des protections intégrées qui se gonflent en cas de chute. Nous n'avons pas ça et ce n'est pas si cher pour un équipement de sécurité. Alors on va ramener l'idée, en parler à nos supérieurs pour en avoir aussi".

Police néerlandaise et gendarmerie de Côte-d'Or échangent leurs techniques et technologies. Copier

La veste du gendarme est reliée à la moto. En cas de chute, des airbags s'ouvrent automatiquement. © Radio France - Naïs Esteves

Les gendarmes de l'EDSR montrent les différents véhicules de l'escadron à leurs homologues venus des Pays-Bas. © Radio France - Naïs Esteves