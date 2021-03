Côte-d'Or : le nouveau rond point de Beaune-Levernois est "officiellement" opérationnel

Le Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or, François Sauvadet, et le maire de Beaune, Alain Suguenot, ont inauguré ce mercredi 3 mars, le giratoire de Beaune-Levernois, situé à l’intersection des RD 1074 et 970. Ce nouveau giratoire est considéré comme un aménagement stratégique du réseau beaunois puisqu’il supporte un trafic journalier de 15 000 véhicules et dessert notamment la zone d’activités des Cerisières, en direction de Verdun-sur-le-Doubs.

Le président du département François Sauvadet lors des discours d'inauguration - Conseil départemental de la Côte-d'Or

Un aménagement qui complète deux kilomètres de nouvelles voies

La création de ce rond-point large de 25 mètres, a été réalisé sous maîtrise d’ouvrage départementale. Il s’inscrit dans le cadre de la requalification de la partie existante de la rocade beaunoise, dont deux kilomètres de voies nouvelles ont été créés entre 2013 et 2018 par le Département également. Le chantier a consisté à terrasser puis créer une structure de chaussée, des îlots centraux et séparateurs, des voies dites de déplacements doux (cycles et piétons) et d’installer un éclairage public.

Un chantier réalisé entièrement par des entreprises locales

La réalisation de ce nouveau giratoire a été confiée à des entreprises 100% Côte-d’Or :

· le lot terrassements et enrobés a été confié au groupement EUROVIAROUGEOT, pour un montant de 1,3 M€

· le lot éclairage public a été confié à INEO (filiale ENEDIS), pour un montant de 205 000 M€.

L'investissement s'élève à 1,55 million d'euros - Conseil départemental de Côte-d'Or

Le coût total de ces travaux s’élève à 1,55 M€, dont le financement est réparti comme suit :

· Département de la Côte-d’Or : 43,22 %, soit 669 910 €

· Ville de Beaune : 37,22 %, soit 587 605 €

· Région BFC : 18,87 %, soit 292 485 €.

Il a été réalisé en seulement deux mois (octobre - novembre 2020), malgré le contexte sanitaire, cet aménagement a toutefois nécessité une coordination complexe des concessionnaires de réseaux, en raison du nombre important des intervenants (Orange, GRDF, Enedis, Communauté d’agglomération…).

Depuis sa mise en service début décembre 2020, ce carrefour est ainsi sécurisé et fluidifié et permet, entre autres, une meilleure desserte de la zone d’activités des Cerisières.