Côte-d'Or : le radar de l’A6 modernisé à Bessey-en-Chaume

Un site choisi notamment sur des critères géographiques

Positionné sur l’A6 en direction de Lyon, ce radar vient sécuriser une section de l’autoroute limitée à 110 km/h sur la commune de Bessey-en-Chaume. En effet, la route y est relativement étroite, sinueuse avec une pente descendante importante. Elle supporte également, dans les deux sens de circulation, un trafic journalier de près de 29 000 véhicules, dont 15 % de poids-lourds.

Comme tous les équipements de contrôle automatiques, il est annoncé en amont de sa position et des rappels de la vitesse maximale autorisée sont régulièrement implantés le long des voies. Ces dispositifs ont pour vocation d’inciter les usagers à ralentir sur cette section plus accidentogène de par sa configuration.

Une deuxième modernisation pour cet équipement

Modernisé une première fois en octobre 2017, cet emplacement est maintenant doté d’un équipement de dernière génération. Il fait toujours la distinction entre les poids-lourds et les véhicules légers et prend maintenant deux photos pour la même infraction, une en approche et une en éloignement, le tout sur les deux voies de circulation contrôlées. Cette fonctionnalité permet de verbaliser les auteurs d’infractions circulant en deux roues et les véhicules dont l’une des plaques minéralogiques est illisible.

L’autre nouveauté par rapport à l’ancien modèle, est qu’il identifie le véhicule en infraction quand le précédent identifiait la voie sans savoir lequel des véhicules y circulant était infractionniste. C’est le cinquième radar de ce type posé dans le département. C’est le même équipement que les sites de Plombières-lès-Dijon (A38), Selongey (A31) et Éguilly (A6) où il y en un pour chaque sens de circulation.

Des infractions principalement faites par des véhicules légers immatriculés en France

Depuis sa mise en fonction en janvier 2005, les équipements de ce site ont relevé 1 459 169 infractions, dont 247 077 pour des immatriculations étrangères (17 %). Le radar discriminant mis en place début 2017 a, quant à lui, enregistré 114 890 infractions, dont seulement 14 % concernent des poids-lourds (1 617).