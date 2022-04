Côte-d'Or : les garages tentent de convertir les chefs d'entreprises à la voiture électrique

Et si vous passiez à l'hybride ou l'électrique ? A l'heure de la flambée des prix du carburant, les concessionnaires tentent de séduire les chefs d'entreprises. Beaucoup ont les yeux qui brillent, mais hésitent face au prix des véhicules et leur relative autonomie.

Il y a de belles voitures sur le circuit de Dijon-Prenois, et sur la piste ça file vite. Pourtant, pas un seul rugissement de moteur. Et pour cause, il n' y a ici que des véhicules électriques, hybrides et quelques rares modèles à l'hydrogène. Ce mardi 5 avril , 22 marques viennent présenter leur gamme à des artisans ou des chefs d'entreprises avec l'espoir de les convertir aux nouvelles motorisations.

"Depuis deux mois, depuis la flambée des cours du carburant, on a bien plus de demandes" constate Yoni Osowiechi, conseiller commercial du garage Chopard à Dijon qui écoule en moyenne 250 modèles Peugeot par mois. "Le mois dernier, les modèles électriques sont montés à 40% de nos ventes." Même constat pour son confrère Geoffrey Dujardin qui travaille pour le réseau Opel "Fin décembre, l'électrique représentait 15% de nos ventes, on est passé à 30% en ce début d'année."

Pour séduire, les constructeurs ont surtout mis en avant leur modèles haut de gamme © Radio France - Olivier Estran

"Quant à nous, notre marque a été pionnière dans ce domaine, et aujourd'hui 95% des véhicules que nous vendons sont électriques ou hybrides" se félicite Franck, commercial chez Hyundai

Ca fait envie mais..

"C'est vrai que c'est sympa. Il n'y a pas un bruit, c'est incroyable ! On est sur le circuit de Prenois et tout est silencieux" sourit Stéphane Treille. Cet agent immobilier basé à Nuits-Saint-Georges est venu essayer quelques voitures et il en ressort presque convaincu. "C'est confortable, mais la principale question reste celle de l'autonomie. Avec ce modèle, le vendeur de chez Nissan m'explique qu'en hiver avec le chauffage je ferais environ 190 km. C'est peut-être un peu juste pour une journée chargée où je roule beaucoup" regrette-il "Pour l'heure, avec le diesel, je dépense maintenant 300 euros de carburant par mois, je mise donc plutôt sur des modèles a hydrogène, mais là il fait peut être attendre encore quelques années pour y voir plus clair."

Stéphane Treille, de l'agence immobilière Vergy est presque séduit © Radio France - Olivier Estran

Un prix d'achat encore élevé

"Dans l'électrique, il faut compter 30.000 euros pour une voiture entrée de gamme" précise Yoni Osowiechi, commercial chez Chopard. "Mais il ne faut plus raisonner en termes d'achat, mais de location. On loue un véhicule pour 250 euros par mois, donc si votre consommation de carburant dépasse cette somme vous êtes gagnant."

De belles voitures, mais peu d'utilitaires

A 120 km/h dans les courbes du circuit de Dijon-Prenois, Hubert Degail démontre avec une belle maitrise du volant que les modèles hybrides en ont sous le capot. Le patron de la société de couverture Rondeau à Sennecey-les-Dijon aime les belles voitures mais déplore le manque d'offres pour les véhicules utilitaires. "Ca fait 3 ans que je pense fortement à renouveler mes fourgonnettes, mais on va travailler loin, jusqu'à Paris. Alors forcément l'autonomie des véhicules est un critère important. En dehors de l'hybride, je ne vois pas pour l'instant de solutions. J'ai bien envie de franchir le pas pour mon véhicule de fonction, mais pour les utilitaires on va encore rester pour l'instant au diesel."

Hubert Degail, emballé par un beau modèle hybride regrette une offre insuffisante pour les utilitaires © Radio France - Olivier Estran

L'autonomie est encore trop faible au goût de certains © Radio France - Olivier Estran

Selon le fournisseur d'électricité Enedis qui surveille de près ce marché, on compte aujourd'hui près de 54.000 bornes de recharge en France, soit un point de charge pour 9 véhicules vendus. "Le nombre d'installations va progresser cette année d'environ 20%" assure un des représentants du réseau. "Cette année par exemple, le réseau autoroutier APPR nous a commandé une trentaine de bornes de recharge pour ses aires de repos en Bourgogne-Franche-Comté."