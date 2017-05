Côte-d'Or : pas de pénurie d'essence

Les stations essences du département ne sont pas affectées par la grève des routiers. A la pompe, les clients gardent leur calme.

"Pas d'inquiétude". Ce sont les trois mots qui reviennent le plus souvent dans la bouche des clients d'une station essence de Dijon.

Les Dijonais restent optimistes

Si la grande majorité d'entre eux ont entendu parler de la grève des conducteurs de matières dangereuses, pour réclamer de meilleures condition de travail et une rémunération plus importante, peu de clients dijonnais se sont affolés. Au contraire : ils prennent le risque de pénurie avec philosophie. "Je pense qu'une solution sera trouvée avant que la pénurie ne nous touche", prophétise même Giamy, un client très optimiste.

De fait, selon la carte de l'application Essence, alimentée par les usagers eux-même, la situation est loin d'être critique en Côte-d'Or. Les 850 stations à sec se concentrent en région parisienne et autour de Rouen, là où le mouvement de grève a débuté. "Et si on doit manquer un peu d'essence, ce n'est pas si grave, raisonne Marie, retraitée. Nous nous adapterons."

Ne pas se précipiter dans les stations

Résultat, la grande majorité des clients de la station essence ne sont pas venu par anticipation, juste par nécessité. "Je dois aller jusqu'à Granville, c'est la seule raison pour laquelle je fais le plein, affirme James. La pénurie ne m'inquiète pas du tout. Je pense même que c'est seulement si les gens paniquent et se précipitent dans les stations que la pénurie aura réellement lieu."

Une thèse confirmée par le gérant de la station, qui se rappelle que l'an dernier, lors de la précédente crise, il vendait plus de 45 000 litres de carburant par jour. "En deux jours, j'écoulais autant qu'en une semaine normale. Logiquement, mon stock s'est épuisé très vite. Pourtant, si les clients s'étaient comportés comme d'habitude, ils n'auraient pas subi de pénurie."

Cette fois-ci, les côtes-doriens semblent avoir compris cet effet pervers de la "prophétie auto-réalisée" et conservent leur calme. "J'ai bien eu quelques appels de clients pour savoir si je manquais de carburant ou pas, reconnaît le gérant. Mais je ne constate pas une hausse du nombre de clients, ni de la quantité d'essence achetée." Il conclut sur un conseil : restez zen et tout ira bien !