Côte-d'Or : pour éloigner les animaux des trains, un dispositif reproduit le bruit de la chasse

Comment éviter que les trains ne percutent des animaux sauvages ? La SNCF tente de répondre à cette question avec une expérimentation en Côte-d'Or près de Thorey-en-Plaine : un "effaroucheur sonore". Ce dispositif émet un son évoquant la chasse pendant 30 secondes, pour éloigner la faune des voies. Un stratagème classique chez les agriculteurs, par exemple, mais une première en France pour les trains et les voies ferrées.

Comment fonctionne ce dispositif ?

Cet effaroucheur vient d'être installé début 2023 en pleine campagne au sud de Dijon, sur la ligne "Dijon-Saint-Amour", qui permet par exemple de relier Bourg-en-Bresse en TER, mais surtout utilisée pour le fret. Au total, entre 50 et 100 trains passent chaque jour dans cette zone, où la voie est bordée d'une forêt, précisément repérée pour ses nombreux passages d'animaux.

"Le principe n'est pas de vider la zone de la faune locale, mais de préserver un corridor sécurisé lors des passages des trains", annonce Frédéric Esplat, directeur de Bestwarden , l'entreprise à l'origine du dispositif. Grâce à des capteurs qui préviennent de l'arrivée du train, des haut-parleurs diffusent pendant trente secondes un son de battue, avec des chiens qui aboient, des chasseurs qui crient, et des coups de fusil.

"Le système simule des dangers pour les gros gibiers, sangliers et cervidés. Les animaux sont conditionnés, ils savent que les battues sont un danger pour eux, précise Frédéric Esplat. Donc on simule le danger, et les animaux vont quitter la zone pour rentrer dans les bois et se mettre à l'abri". L'effet sur les animaux doit durer un quart d'heure. "On est proche des 100% de fiabilité", selon l'entreprise. Les sons diffusés sont changés régulièrement, en fonction des saisons, pour éviter l'accoutumance des animaux et s'assurer qu'ils continueront à s'enfuir.

Pour la SNCF, limiter les retards des trains

Selon les chiffres de la SNCF, en 2022 en Bourgogne-Franche-Comté, il y a eu plus de 400 trains impactés par des collisions trains/animaux (les trains heurtés, mais aussi les trains suivants, qui n'ont pas pu accéder à la voie), pour près de 200 heures de retards cumulés. "On espère que ce dispositif va nous permettre de réduire les retards de train, parce que pour développer l'usage du train, il faut que les trains soient à l'heure, c'est notre objectif et notre priorité", reconnait Jérôme Grand, directeur territorial de SNCF réseau en Bourgogne Franche-Comté.

Une manière également de faire des économies : dans la région, les dommages sur les TER liés à la faune sauvage - mais aussi à l'élevage et à la végétation - sont estimés à 1,2 millions d'euros par an. Cette expérimentation, chiffrée à 170.000 euros, sera suivie par des caméras installées le long de voies. Elle doit durer un an, jusqu'à la fin 2023. "Si c'est concluant, on pourra le développer en Bourgogne-Franche-Comté mais aussi dans toute la France, annonce Jérôme Grand. Comme ça fait un peu de bruit, on ne pourra pas forcément le déployer en zone très urbaine, mais sur des zones avec peu d'habitants, c'est tout à fait approprié".