Côte-d'Or : trois blessés et circulation coupée sur la RD 25 suite à un accident à Varanges

L'accident impliquant deux véhicules légers s'est produit peu avant 15h sur la commune de Varanges sur RD 25, la route de Longecourt en Plaine. Il s'est soldé par trois blessés légers et a occasionné un arrêt complet de la circulation dans les deux sens, le temps d'évacuer les véhicules et les blessés. Dix huit sapeurs pompiers des centres d'Intervention et de Secours de Genlis, Dijon, Est Brazey et Auxonne sont intervenus sur place.

Trois blessés également dans un accident à Chenôve

Un autre accident impliquant deux véhicules à Chenôve sur le Boulevard Palissy s'est également produit cet après-midi faisant là encore trois blessés légers. La circulation s'est retrouvée perturbée dans le sens Beaune /Dijon. Quinze Sapeurs Pompiers des casernes de Dijon Transvaal, Dijon Nord et Gevrey ont été dépêchés sur les lieux.