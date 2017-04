Côte-d’Or : un circuit entièrement réservé aux motards le 8 avril dans l’Auxois

Une opération « remise en selle » est organisée par la Préfecture de la Côte-d’Or ce samedi 8 avril. Cette journée est destinée à rappeler les bons réflexes et préparer les motards à reprendre leur machine en main. Rendez-vous sur le circuit de l’Auxois-Sud près de Pouilly.

Leur nombre grimpe en même temps que les températures remontent, les motards sont de retour sur les routes de Bourgogne. Mais l’actualité nous le rappelle régulièrement, les motards restent les principales victimes de la route. Les deux-roues motorisés représentent environ 2% du trafic mais 25% des tués et 31% des blessés ». Des chiffres qui n’ont pas échappé à Christiane Barret, préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, et Préfète de la Côte-d’Or.

La représentante de l’État a donc décidé d’organiser, dans le cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 2017, une journée “Remise en selle” le samedi 8 avril 2017 . Le rendez-vous est fixé à partir de 8h30. Et c’est un motard, Eric Pierrat, par ailleurs secrétaire général pour les affaires régionales de Bourgogne-Franche-Comté.

un contrôle de motard (illustration) © Maxppp - Yves Salvat

Cette manifestation est ouverte aux motards détenteurs du permis A ou A2 résidant en Côte-d’Or. Elle sera l’occasion pour eux, d’être sensibilisés sur la nécessité d’être bien équipés pour être bien protégés, et d’être préparés à prendre ou reprendre en main leur machine avec l’arrivée des beaux jours.

« Cette journée alliant plaisir et sécurité fera découvrir aux motards une infrastructure dont ils n’ont pas l’habitude ou parfois même la connaissance. » explique la préfecture. Elle précise dans un communiqué que des ateliers théoriques et pratiques seront encadrés par des professionnels de la moto. Le but : permettre à tous de s’initier « avec plaisir sans pour autant se mettre en danger et de s’immerger totalement dans cet univers bien spécifique et qu’ils affectionnent : celui de la moto, le tout dans un cadre sécurisé et dans une dynamique de lutte contre la violence routière. »