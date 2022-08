Côte-d'Or : un gros chantier sur la ligne SNCF à Mâlain va entrainer des arrêts de trafic entre Paris et Dijon

Cette opération représente un investissement de 6,2 millions d’euros financés par SNCF Réseau.

Un chantier d'envergure

Les travaux, qui auront lieu à Mâlain, consistent à renouveler 1,8 kilomètre de rails, 3 000 traverses et 4 000 tonnes de ballast. Ces travaux se dérouleront jusqu’au 18 novembre 2022, du lundi au vendredi, de 9h à 18h pour les travaux principaux (du 26 août au 28 octobre) et de 22h à 6h pour les travaux de préparation et de finition.

Ce chantier va mobiliser 40 personnes en moyenne par jour ainsi que 10 entreprises sur toute la durée des travaux. 200 heures pour les personnes en insertion professionnelle seront réalisées.

Les chiffres clés des travaux - SNCF réseau

Quelle incidence sur le trafic ferroviaire entre Paris et Dijon ?

Pour permettre la réalisation des étapes majeures du chantier, des interruptions de circulations ferroviaires seront nécessaires sur la ligne DIJON<>LAROCHEMIGENNES sur les périodes suivantes :

 5 week-ends du samedi midi au dimanche midi :

- 24/25 septembre,

- 1/2 octobre,

- 8/9 octobre

- 15/16 octobre

- 22/23 octobre.

Des substitutions routières par autocar avec un nombre de places limitées seront mises en place entre ces 2 villes.

 Du lundi au jeudi du 26 septembre au 13 octobre entre 9h30 et 17h00

Interruption des circulations en milieu de journée en préservant autant que possible les parcours domicile-travail.

Les abonnés ayant communiqué leurs coordonnées seront informés par mail ou SMS de ces adaptations. Précisions pour les TGV : En raison de ces travaux, certains TGV Inoui Paris <> Bourgogne - Franche - Comté ne circuleront pas. Les déplacements des voyageurs restent néanmoins préservés le vendredi soir et le dimanche soir. Les billets TGV vendus et en vente sur les différents canaux tiennent compte de ces adaptations.