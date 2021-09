Côte-d'Or : un pass pour circuler librement lors des journées du Patrimoine

Les journées Européennes du Patrimoine, c'est ce week-end, samedi 18 et dimanche 19 septembre. A cette occasion, la SCNF met en place un pass à 5 euros, qui permet de se déplacer librement.

Plus d'excuses ! Si vous comptez profiter des journées Européennes du Patrimoine ce samedi 18 et dimanche 19 septembre alors voici une bonne nouvelle : la SNCF met en place un pass à cinq euros qui permet de circuler librement dans toute la métropole dijonnaise, par bus et tram.

L'autre bonne nouvelle c'est que ce pass fonctionne aussi avec les TER, dans toute la Bourgogne Franche-Comté. Vous pouvez d'ores et déjà l'acheter en gare ou sur le site de la SNCF.

Du côté des plus jeunes, les trajets seront gratuits pour les moins de 12 ans, tant qu'ils sont accompagnés par des adultes.

En Côte-d'Or, les Journées du Patrimoine seront l’occasion de redécouvrir les Climats du vignoble de Bourgogne classés au Patrimoine mondial.