Côte-d'Or : une opération de sensibilisation à la sécurité menée ce jeudi au passage à niveau d'Aiserey

Le département de la Côte-d'Or compte encore 328 passages à niveaux. Ce sont des lieux propices aux accidents, d'autant plus que la nuit tombe désormais plus vite. Pour sensibiliser les automobilistes à la sécurité, une opération a été menée ce jeudi par la SNCF à Aiserey, au passage à niveau n° 20, situé sur la ligne de train Dijon-St Amour.

Pourquoi choisir Aiserey pour mener cette opération ?

Ce passage à niveau n'a pas été choisi par hasard car il est franchi en moyenne, chaque jour, par 1.500 véhicules et 50 trains. Ce passage à niveau est surveillé comme tous les autres de très près par les autorités, car un accident s'y est produit en mars 2019, une personne avait été blessée lors d'une collision entre sa voiture et un TER. Mais ce n'est pas le seul puisqu'en l'espace de vingt ans, on déplore cinq collision de ce genre à Aiserey, D'où l'importance de ces opérations de prévention à laquelle participaient aussi le maire de la commune et quatre gendarmes pour sécuriser les lieux.

Un passage à niveau n’est pas un carrefour ordinaire

Un passage à niveau, c’est un croisement entre la route et le fer. Il n’est pas dangereux si l’on respecte la signalisation et les règles du Code de la route :

- Un train roule vite, jusqu’à 160 km/h sur les voies avec des passages à niveau, même en ville.

- Le conducteur d’un train ne peut pas arrêter à temps son train lorsqu’il voit un obstacle.

Un train est très lourd, 1.500 tonnes, voire plus. Ainsi, un train lancé à 100 km/h met environ 1 km pour s’arrêter, soit 10 fois plus qu’une voiture.

Par conséquent, ne pas respecter ces règles de sécurité, c’est mettre sa vie en danger.

Quelles sont les règles de sécurité ?

A l’approche d’un passage à niveau, les consignes de sécurité sont les suivantes :

 Ralentissez.

 Arrêtez-vous avant le feu dès qu’il clignote au rouge, sous peine d’être en infraction.

 Ne vous arrêtez jamais sur la voie ferrée.

 Avant de vous engager sur le passage à niveau, assurez-vous de pouvoir vous dégager rapidement du passage à niveau, en particulier si la route est encombrée.

Quel est l'objectif de cette opération ?

L'objectif de cette opération de sensibilisation vise à faire évoluer les comportements pour réduire les accidents. En effet, en France, 98% de ceux qui surviennent lors du franchissement d’un passage à niveau sont liés au non-respect du Code de la route, à une vitesse d’approche excessive ou à des comportements à risque, tels que le franchissement alors que le feu rouge clignote ou à des passages en chicane alors que les barrières sont déjà baissées. Sur les 2% restants, les accidents sont principalement des bris de barrières dus à des actes de malveillance ou à la perte de chargements (remorques, poids lourds).