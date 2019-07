Coulée de boue en Maurienne : place au diagnostic

La ligne SNCF entre la France et l'Italie via Modane est inutilisable pendant "plusieurs semaines", en raison d'une coulée de boue sur la voie ferrée au niveau du tunnel d'Orelle, coulée provoquée par l'orage de mardi soir. Ce mercredi, place au diagnostic plus précis.

Saint-Jean-de-Maurienne, France

"C'est un torrent de boue de près de 1,80 mètre de hauteur qui a déferlé", explique Matthieu Chabanel, directeur général délégué Projets et Performance industrielle au sein de SNCF Réseau, sur france Info. Vers 20h mardi soir au niveau du tunnel d'Orelle l'orage violent a entraîné un glissement de terrain sur les voies SNCF. Sur place depuis ce mercredi matin, les agents de la SNCF évaluent les dégâts et la durée des travaux de nettoyage.

Objectif : faire un diagnostic de la falaise au-dessus des voies ferrées

Pour le moment, la SNCF annonce "plusieurs semaines" d'arrêt des trains. Le premier objectif, c'est d'avoir un diagnostic de la falaise qui est au-dessus de la voie ferrée, diagnostic par hélicoptères et par drones. "On a beaucoup d'experts qui sont là pour voir s'il n'y a pas d'autres morceaux du versant montagneux qui pourraient tomber sur la voie", explique Matthieu Chabanel. Une fois la boue retirée des voies, la SNCF pourra "donner une date plus fiable de reprise et de remise en état."

Des car pour acheminer les voyageurs en TER et en TGV

Pour les voyageurs en TER, les trains roulent jusqu'à Saint-Jean-de-Maurienne, puis des cars sont mis en place jusqu'à Modane. Pour les TGV entre Chambéry et Milan le trajet va aussi se faire par car. Pour le train de nuit, "on est en cours de recherche de solutions."

Chaque jour, six TGV font la liaison entre la France et Milan. "On s'emploie à recontacter chaque passager pour lui proposer des solutions et des alternatives", assure Matthieu Chabanel.