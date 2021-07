Coulée de boue sur l'A75 : fin du basculement de chaussée ce vendredi soir

Un chantier pour évacuer la boue et les roches et sécuriser la falaise qui surplombe l'A75.

Après de violents orages, c'est un torrent de boue qui s'est déversé ce lundi sur l'A75, sens Nord-Sud, dans les virages de Coudes. "Quand je suis arrivée vers 4 heures du matin, la route était une vraie patinoire et par endroit il y avait bien 60 cm de boue", raconte Marion Baehr, de la DIR Massif Central. S'en est suivi un éboulement de la falaise qui surplombe l'autoroute.

"Depuis le début de la semaine, on a évacué plus d'une centaine de mètres cubes", détaille Marion Baehr. La boue à nettoyer bien sûr, mais aussi les rochers qui ont éventré le filet de protection et globalement tous les blocs, susceptibles de tomber encore, qui eux aussi ont été purgés.

Fluidifier les premiers départs en vacances

Depuis le début de la semaine et pour faciliter les travaux, la circulation Nord-Sud a été basculée de l'autre côté de l'autoroute, entraînant des ralentissements, au moins sur les 3 kilomètres impactés à hauteur de Saint-Yvoine. Avec l'arrivée du week-end et les premiers départs en vacances, la circulation va pouvoir être rétablie du bon côté ce vendredi soir, pour l'instant sur une seule voie. L'aire du Val d'Allier, prisée des vacanciers en transit, devrait également être de nouveau accessible.

Les travaux se poursuivront la semaine prochaine et se termineront avec la remise en place de filets de sécurité.