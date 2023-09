Coup d'envoi d'un énorme chantier autour de la gare de Béziers

Le coup d'envoi symbolique du chantier du futur pole d'échange multimodal de Béziers a été donné ce jeudi. Un pôle où se connectent les trains, les bus, les voitures, les vélos, les trottinettes et les piétons. Le chantier démarre par la démolition de l’imposant bâtiment SNCF situé à l’Ouest de la gare, qui abritait autrefois un centre de formation de l’entreprise ferroviaire. C'est là que seront construits la future passerelle et le dépose minute. C'est un énorme chantier à venir pour les deux prochaines années.

ⓘ Publicité

Il s'agit d'abord de rénover la gare actuelle, réfection de la façade, réaménagement des espaces intérieurs pour s'adapter aux personnes à mobilité réduite, sécurisation du site avec de la vidéo, création de consignes, de nouveaux sanitaires, de signalétiques modernes et lisibles et de nouveaux commerces dignes d'une gare TGV puisque si tout va bien la LGV Montpellier-Béziers tant attendue sera opérationnelle en 2030

Ce PEM (pôle d'échange multimodal) c'est aussi la création d'une gare routière pour accueillir les bus, 19 quais au total pour favoriser le cadencement, une gare routière adaptée aux bus en site propre qui verront bientôt le jour dans l'agglomération biterroise.

Il est aussi prévu un dépose minute, des espaces pour garer les vélos, du stationnement pour le covoiturage, un nouveau parking au sud et un nouveau plan de circulation. Enfin on pourra franchir les rails par une passerelle de 90 mètres de long qui reliera le nord et le sud.

L'ensemble de ce pole multimodal sera végétalisé avec une large place faites aux piétons. Une véritable porte d'entrée pour Béziers pour désenclaver la ville, attirer du tourisme et des entreprises et répondre aux enjeux de demain en matière de déplacement.

La Gare de Béziers est aujourd'hui la cinquième gare d'Occitanie en terme de fréquentation. On y attend près de trois millions de voyageurs à l'horizon 2035. Le chantier va coûter 46 millions d'euros, dont 11 rien que pour la passerelle.

Pôle d'échange multimodale (PEM) de Beziers