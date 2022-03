Coup d'envoi de 5 mois de travaux ce lundi sur l'autoroute A31 au niveau de Metz

La vitesse sera réduite à 70km/h et des radars seront installés.

Attention aux ralentissements en prévision sur l'A31 à hauteur de Metz à partir de ce lundi. Des travaux de 5 mois s'enclenchent au niveau de l'ouvrage qui surplombe le campus du Saulcy à Metz, là où un passage piétons longe la chaussée. Un chantier de renforcement majoritairement, mais également sur l'étanchéité, qui nécessiteront une modification de la circulation.

Des radars installés

Le changement principal interviendra en fin de semaine. Lorsque vous prendrez le chemin du travail vendredi matin, la portion en travaux sera réduite à 70km/h, au lieu de 90, sur quelques centaines de mètres. Un ralentissement indispensable selon la Dir Est pour mener à bien le chantier et éviter les vibrations trop importantes sous la chaussée. "Ça peut être frustrant, car on ne verra pas trop les travaux qui seront en dessous, mais cette mesure est indispensable", explique Guillaume Artis, responsable du Service Ingénierie Routière à la Dir Est. Conséquence : des radars seront installés dans les deux sens de circulation pour forcer les conducteurs à lever le pied.

Des fermetures de circulation

Autre conséquence à plus court terme. Dès ce lundi soir, la circulation sera coupée dans le sens Thionville-Metz, avec déviation dès la croix de Hauconcourt, afin de récupérer l'A31 après Metz. Cela permettra aux équipes d'achever la préparation du chantier. Plus aucune coupure ne sera signalée jusqu'au mois de mai, où à nouveau, les voitures seront déviées dans le même sens pendant tout un week-end, afin de terminer les travaux d'étanchéité. Plus ou moins au même moment, d'autres travaux sont au programme pendant deux mois, après Metz, vers Moulins-lès-Metz, avec là aussi un passage de 90 à 70. Mais cette fois, il n'y aura pas de radar.