Coup de frein sur le projet de tramway dans le Grand Nancy ?

Semaine décisive pour le renouvellement de la ligne 1 du Tramway dans le Grand Nancy ? Un an après la déclaration d’utilité publique signée par le préfet de Meurthe et Moselle pour un nouveau tramway sur fer entre la Porte Verte à Essey-lès-Nancy et le plateau de Brabois à Vandoeuvre, le dossier est de nouveau sur la table. Ce jeudi, lors du conseil métropolitain, la majorité va proposer la mise en pause du projet et la réalisation de nouvelles études.

Beaucoup de changements en un an

Le 20 décembre 2019, une écrasante majorité du conseil métropolitain vote pour ce projet ambitieux mais déjà quelques voix se font entendre concernant son financement dont celle du futur président de la Métropole Mathieu Klein. Un an plus tard, les interrogations ne sont toujours pas levées : budget estimé à 500 millions d’euros avec une Métropole fortement endettée, des transports en commun sous-utilisées pour cause de crise sanitaire, et des commerces de centre-ville qui risquent de ne pas se relever de deux ans de chantier.

Si la délibération soumise au vote jeudi ne devrait pas enterrer le tram, elle peut sérieusement le retarder. De nouvelles études seront commandées pour notamment imaginer de nouvelles voies réservées aux bus, renforcer la politique en faveur du vélo ou encore analyser les déplacements des habitants du Grand Nancy et au-delà. Le nouveau cap doit être fixé à la rentrée 2021 avec une concertation des usagers d’ici là. Quant au fameux tram sur pneu, la Métropole pourrait demander la prolongation de son exploitation alors qu’il possède les autorisations jusqu’au 31 décembre 2022.

"Sursoir, ce n'est pas abandonner"

Une pause car le tramway n'est pas financé à l'heure actuelle mais seulement une pause selon Vincent Matheron, maire de Jarville et vice-président du Grand Nancy en charge des finances :

"Sursoir, ce n'est pas abandonner un projet, c'est lui donner une crédibilité et une légitimité [...] Il ne suffit pas de dire qu'on veut un tram si on ne sait pas, demain, le financer [...] Si nous ne savons pas faire aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'au terme du mandat, nous ne saurons pas faire."

Un discours auquel Jean-François Husson ne croit pas. Le sénateur, président du groupe Grand Nancy Perspectives, groupe minoritaire pense que l'on est en train d'enterrer le tramway sur fer :

"La pause implique implicitement la fin du choix du tram [...] On nous parle de bus à haut niveau de service déployés à travers quatre lignes pour une phase qui pourrait être intermédiaire. Chacun comprend bien que s'il y avait un tel déploiement, qui ne répond pas aux besoins, on ne reviendrait pas en arrière."

Gérer l'après tram sur pneus

Un débat que Denis Heftre, chef d'entreprise et président de NBTech, association d'entreprises et d'organismes du plateau de Brabois, suit très attentivement. Il souhaite surtout un service efficace :

"Que ce soit un tram ou autre chose, je ne sais pas. Il est évident que le budget est conséquent et on peut comprendre qu'au regard de la crise que nous rencontrons, des décideurs regardent à nouveau le sujet. Ce qui est non-négociable, c'est qu'il y ait une rupture dans les moyens de transports en commun quand le tram sera techniquement arrêté."

Le conseil métropolitain de jeudi prochain promet d'être intéressant.