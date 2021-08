Coup de jeune pour la voie ferrée entre la gare de La Rochelle et le port de La Pallice

De gros travaux ferroviaires se préparent à La Rochelle. D'ici à la fin de l'année, il s'agit de remettre à neuf la voie ferrée qui relie la gare de La Rochelle, au port de commerce de La Pallice. Quatre kilomètres de rails inaugurés en 1891, serpentant en plus cœur de La Rochelle, empruntés par de nombreux trains de marchandises mais aussi par des voyageurs jusqu'à la porte dauphine. Un chantier spectaculaire à 12,8 millions d'euros, dont 3,4 pour le changement complet d'un pont.

Ce pont ferré est bien connu des Rochelais avec ses croisillons mangés par la rouille. 90 ans qu'il enjambe l'avenue Edmond-Grasset, sans beaucoup d'entretien malheureusement. Son successeur est déjà posé à ses côtés, prêt à prendre le relais. Le remplacement interviendra lors d'une opération coup de poing programmée du 5 au 8 novembre. L'une des deux seules fermetures programmées pour cette ligne.

Une première fermeture temporaire de la ligne interviendra du 20 septembre au 8 octobre. En tout, le trafic sera coupé moins de cinq semaines. Un délai assez court pour remplacer deux fois quatre kilomètres de rails, ainsi que 7.200 traverses et 10.000 tonnes de ballast. Des coupures indispensables : "on est sur une voie unique" rappelle Cédric Mouchel, responsable du chantier chez SNCF Réseau. Mais il faut aussi pénaliser le trafic le moins possible.

Limiter les nuisances

Le successeur du pont Grasset patiente déjà à côté. Tout sera fait pour limiter les nuisances, mais impossible de les empêcher, quand il faut remplacer huit kilomètres de rails, 7200 traverses et 10.000 tonnes de ballast. © Radio France - Julien Fleury

En comptant les travaux préparatoires qui ont déjà commencé, on va beaucoup s'agiter sur cette voie, entre le balai de camions pour amener les matériaux, et l'intervention de trains-travaux sur le site. Avec également un impact la circulation routière, celle des voitures, quand il s'agira de travailler sur les passages à niveaux. "On est en milieu urbain, c'est complexe" précise Cédric Mouchel. Et les riverains vont donc le sentir passer, même si les nuisances seront limitées au maximum. Des riverains qui auront droit à une réunion publique début septembre, dont la date reste à valider.

Impossible de se passer ces travaux pour maintenir l'accès à La Pallice, liaison vitale. Le train, "c'est jusqu'à 17% du trafic de marchandises" arrivant ou partant du port de commerce par la terre, rappelle Nicolas Ménard, directeur des infrastructures au port de commerce. Essentiellement des céréales. Sachant que les futurs développements de l'activité portuaire ne doivent pas se traduire par plus de camions sur la rocade rochelaise, déjà bien encombrée.

Tracé alternatif repoussé aux calendes grecques

Et la ligne actuelle, inaugurée il y a 130 ans, "montrait des faiblesses assez sévères" décrit Cédric Mouchel de SNCF Réseau. En clair, au moindre coup de chaleur, les rails se déforment, s'écartent, obligeant l'arrêt des circulations. Déjà deux fermetures de sécurité enregistrées depuis le mois de mai. Avec ces travaux on est reparti pour 30 ans, promet SNCF Réseau. Ce qui repousse d'autant tout espoir de ligne alternative pour desservir La Pallice, en passant par le nord de l'agglomération rochelaise, et évitant le centre-ville.