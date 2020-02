Coup de jeune pour les bus nîmois

Nîmes, France

Ils sont tout nouveaux, tout beaux et surtout moins polluants. Les neuf véhicules qui viennent d'être mis en service, le mercredi 5 février, roulent au gaz naturel. Attention, il ne s'agit pas de rames du Trambus, mais de bus "traditionnels" appelés à remplacer progressivement les 95 véhicules de la flotte actuelle qui fonctionnent au diesel. Ils sont répartis sur l'ensemble des lignes de l'agglo.

290 000 euros pour chaque bus

Au premier regard, la différence ne saute pas aux yeux. Couleur toujours blanche. Juste un look un peu plus moderne à l'extérieur et à l'intérieur où une centaine de voyageurs, dont 23 assis, peuvent prendre place. Mais c'est évidemment dans le moteur qu'il faut aller chercher la nouveauté. Ces bus se veulent vertueux pour l'environnement puisque ils émettent 95% de moins de particules et 50% de moins de monoxyde d'azote.

Des véhicules moins polluants et de fabrication française. La partie carrosserie en Ardèche à Annonay, la motorisation en Bourgogne à Bourbon-Lancy. Chaque bus coûte 290 000 euros, ce qui représente un investissement total de 2 millions et demi d'euros pour cette première opération de renouvellement.

A noter enfin que le permis de construire de la future station de méthanisation a été déposé. Cette station, d'un coût de 12 millions d'euros, alimentera tous les bus et Trambus nîmois fin 2021 - début 2022.