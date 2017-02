Coupe de France - 8e de finale : Comment accéder au stade pour suivre la rencontre Niort-PSG mercredi ?

Mercredi 1er mars, les Chamois niortais accueillent au stade René Gaillard le PSG en 8ème de finale de la Coupe de France. Le coup d’envoi de la rencontre sera donné à 18h30 avec une ouverture des portes du stade à 17h. Avec francebleu.fr, découvrez comment accéder au stade.

Il y aura du monde mercredi à Niort pour suivre les 8e de finale de la Coupe de France entre Niort et le PSG. Le PSG va se rendre chez une équipe de Niort qui navigue dans le ventre mou de la Ligue 2 et n'a éliminé que des amateurs en quatre tours de Coupe de France.

Compte tenu de l’affluence exceptionnelle attendue et des mesures Vigipirate, la ville de Niort a mis en place un dispositif de sécurité exceptionnel et des dispositions particulières pour accéder au stade.

- Restrictions de circulation

La circulation des véhicules, de toute nature, sera interrompue mercredi 1er mars 2017 :

> A partir de 14h00 et jusqu’à la fin de la rencontre.

avenue de la Venise Verte, sur la portion comprise entre le boulevard de l’Atlantique et l’avenue de Wellingborough.

> A partir de 15h00 et jusqu’à la fin de la rencontre :

rue Henri Sellier sur la portion comprise entre la rue Siegfried et l’avenue de la Venise Verte

rue Sainte Claire Deville sur la portion comprise entre la rue Henri Sellier et la rue Blaise Pascal

rue Jacques Daguerre sur la portion comprise entre le parking du gymnase et la rue Henri Sellier.

La mairie précise que les riverains pourront tout de même accéder à leur domicile uniquement s'ils sont munis d'un badge ou d'une pièce d'identité. En revanche, ils ne pourront pas se stationner sur la voie publique.

Les supporters se rendant au match et disposant d’une carte mobilité inclusion ou de cartes de stationnement prioritaire seront autorisés à stationner avenue de la Venise verte, sur des places dédiées.

- Des déviations sont mises en place :

sur l’axe de l’avenue de la Venise Verte avec l’avenue de Wellingborough.

sur l’axe de la rue Blaise Pascal avec la rue Sainte Claire Deville.

sur l’axe de la rue Henri Sellier avec la rue Denis Papin.

- Restrictions de stationnement

Mercredi, le stationnement des véhicules sera interdit de midi à minuit dans l’ensemble des rues ou portions de rues fermées à la circulation.

Parking et cheminement piétons

Pour se rendre au Stade René Gaillard, il est conseillé de stationner son véhicule sur les parkings extérieurs (A, B, C, D, E) du Parc des expositions accessibles via le rond-point de la SMACL/MAIF et la rue Pythagore.

L’accès et le placement seront libres.

Le cheminement piéton à partir des parkings sera fléché par les services de la Ville de Niort avec une signalétique spécifique et emprunte l’itinéraire suivant :

Rue Archimède : la rue sera fermée à la circulation à partir de 16h00 et jusqu’à la fin de la rencontre.

Continuité piétonne le long du giratoire de Wellingborough et utilisation de l’accotement de l’avenue de Wellingborough sur la piste cyclable.

Rue Henri Sellier.

Rue de la Venise verte fermée à la circulation à partir de 14h et jusqu’à la fin de la rencontre.

Le trajet retour est à l’identique.