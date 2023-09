Coupe du monde de rugby : à Saint-Étienne, une ligne de tram spéciale les jours de match à Geoffroy-Guichard

Si vous n'aviez pas encore conscience de toute la logistique autour de la Coupe du monde de rugby, voilà un cas d'école à Saint-Étienne : les jours de match dans le Chaudron, la station de tramway Geoffroy-Guichard, située au pied du stade, est fermée pour des raisons de sécurité. Le parvis sera en effet réservé aux piétons, aucun véhicule ne peut le traverser, pas même le tram. Comment acheminer alors les milliers de spectateurs qui ont décidé de venir au stade en transports en commun ? En créant une ligne de tram spéciale, juste pour les quatre jours de matches (9,17,22 septembre et 1er octobre).

Un tram toutes les 6 minutes 30

La ligne de tramway T1 circulera entre Hôpital Nord et Solaure les jours de match, et desservira donc normalement la station Roger-Rocher. Mais en plus de cette desserte, une ligne "rugby" est donc mise en place, entre La Terrasse et le Technopôle, via le centre-ville de Saint-Étienne et la gare Châteaucreux. Elle sera exploitée quatre heures avant le coup d'envoi des matches, et pendant une heure et demi après les rencontres, avec un tram toutes les 6 minutes 30. C'était nécessaire pour transporter un maximum de personnes jusqu'au stade stéphanois en transports en commun, "notamment pour les personnes qui ne sont pas du territoire - c'est compliqué quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, comprendre le réseau, ben là il n'y a rien à comprendre, c'est la ligne rugby qui les emmène au stade", précise Nicolas Besset, le directeur général de la Stas.

Avec cette ligne spéciale, le Chaudron sera donc desservi des deux côtés, soit par la station Roger-Rocher, soit par le Technopôle. Cette ligne éphémère remplace la ligne T2 qui ne circulera pas. La ligne T3 sera elle limitée : elle circulera entre Bellevue et Châteaucreux.

Pour France-Écosse, la Stas a transporté plus de 4.000 personnes

Pour orienter les spectateurs de la Coupe du monde de rugby les jours de match à Saint-Étienne, la Stas déploie aussi un dispositif de terrain inédi t. Entre 70 et 100 agents seront présents pour aider les voyageurs à se déplacer, ils seront déployés sur des points stratégiques comme les abords du stade Geoffroy-Guichard, la gare Châteaucreux ou encore certaines places du centre-ville. "Pour nous c'est colossal, c'est un événement sans précédent", commente le directeur général de la Stas Nicolas Besset. Le dispositif a pu être testé, à plus petite échelle, lors du match test entre le XV de France et l'Écosse le 12 août dans le Chaudron : une cinquantaine d'agents de la Stas ont géré les flux de voyageurs et les ont aiguillés ce jour-là. Selon la Stas, 4.000 personnes ont utilisé le réseau de transports en commun de l'agglomération stéphanoise pour se rendre au match, soit près de 10% du nombre de spectateurs réunis à Geoffroy-Guichard.