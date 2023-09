Coupe du monde de rugby : accès difficile des supporters irlandais au stade à Bordeaux, TBM se défend

TBM répond aux accusations de désorganisation après le samedi difficile des supporters irlandais. Pour le premier match de la Coupe du monde de rugby à Bordeaux, on a vu des files interminables de supporters aux arrêts de tram puis à l'entrée du Matmut Atlantique. Certains ont raté le coup d'envoi de ce Irlande-Roumanie, en témoignent les sièges vides au coup de sifflet de l'arbitre. Les transports de Bordeaux Métropole se sont fendus d'un communiqué, pour se défendre, ce dimanche.

ⓘ Publicité

"Organisation terrible". "Les trams ne peuvent pas gérer la foule". "Une blague - deux heures pour rejoindre le stade". Les supporters irlandais ont déversé leur colère sur les réseaux sociaux après ce gros cafouillage de début de Coupe du monde, à Bordeaux. De son côté, TBM assure avoir rempli son objectif : des trams C toutes les 3 minutes dès 13h pour un match à 15h30 et des navettes entre Cenon Gare et le stade toutes les 2 minutes 30. 20 000 voyageurs ainsi conduits à bon port, la moitié du stade.

Sauf que quelques grains de sables sont venus freiner la vague verte : la chaleur, accrue par la foule entassée dans les rames, à l'origine du "sentiment d'inconfort" de certains voyageurs. Mais la clim fonctionne assure TBM. Et des incidents "techniques" : une rame en panne à 14h15, un voyageur qui actionne l'arrêt d'urgence dans un autre tram quelques minutes plus tard, et le retard s'accumule.

Des difficultés que n'ont a priori pas connues les supporters gallois, venus en nombre, eux aussi, assister à la victoire de leur équipe face aux Fidji, ce dimanche soir.