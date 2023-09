Coupe du monde de rugby : moins de bus et de trams à Toulouse vendredi soir à cause d'une grève à Tisséo

C’est une menace que les agents de Tisséo faisaient peser depuis des mois sur la coupe du Monde. Pour le premier match, France – Nouvelle-Zélande, ce vendredi 8 septembre, les syndicats appellent les salariés à débrayer une heure en fin de service.

Pouvoir d’achat

Engagés dans un bras de fer avec leur direction depuis avril 2023, les agents réclament le maintien de la clause qui leur assurait des hausses de salaires équivalentes à l'inflation (soit entre 5 et 6%). La direction du réseau de transports publics de l'agglomération toulousaine leur propose +2,8% et si l'inflation dépasse 5%, une hausse supplémentaire de 1% .

Pour jauger

Les salariés pour le moment n’appellent qu’a une heure de grève mais pour Benjamin Borderes président de la FNCR (Fédération Nationale des Chauffeurs routiers), cela devrait principalement impacter la fin de soirée et il y aura très peu de bus et de tram en fin de journée, à partir de 18h. Le métro, lui, ne devrait pas être touché par ce mouvement. Une première grève qui fait office de test prévient Benjamin Borderes. "Aujourd'hui, on est sur une première mobilisation, c'est à dire qu'on a été très très mobilisés avant l'été. Et puis, il y a eu un gros creux de quelques mois. Aujourd'hui, on a besoin de voir la mobilisation et la détermination des agents. Donc les organisations syndicales, toujours très unies en intersyndicale, ont demandé aux agents de ne faire qu'une heure pour commencer. Ça nous permettra de jauger l'esprit des salariés à ce moment-là et d'envisager des plus grosses animations dans les prochains jours."

Maintien du pouvoir d’achat

En tout cas le syndicat annonce un taux de grévistes important car la lutte pour le pouvoir d’achat est essentielle en ce moment. "On est très attaché à cette clause de sauvegarde" poursuit Benjamin Borderes. "C'est ce qui va nous permettre de finir les fins de mois pour absorber l'inflation. Et on ne demande pas une hausse de salaire. On demande juste un maintien de pouvoir d'achat ce qui n'est pas démentiel au vu de ce qui se passe actuellement."

De son côté, Tisséo parle de légère perturbations. Les lignes A et B du Métro fonctionneront normalement. Pour le Tram, la ligne T1 du Tram devrait être légèrement perturbée. Pour le bus le site indique que " des perturbations sont à prévoir en journée et en soirée." Sachez également qu'à partir de 20h40, en raison de l 'inauguration du Village Rugby, la ligne T1 est interrompue entre les stations Palais de Justice et Déodat de Séverac.