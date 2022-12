France-Maroc : la place Jean-Jaurès fermée à la circulation à Tours, le tramway et des bus déviés

Le résultat de la demi-finale France-Maroc ce mercredi soir va évidemment provoquer des grands moments de joie chez les supporters dans le centre-ville de Tours, qu'ils soient Français, Marocains, ou les deux. Pour éviter la pagaille sur les rails du tramway et les lignes de bus, le réseau Fil Bleu s'organise. Le réseau ne traversera plus la place Jean-Jaurès à partir de 21h30.

ⓘ Publicité

Le tramway coupé

La ligne de tramway sera coupée en deux. Au nord, les allers-retours se feront entre Vaucanson et Porte de Loire. Au sud, les allers-retours se feront entre Gare de Tours et Jean-Monnet. Deux arrêts sont donc supprimés : Nationale et Jean-Jaurès.

Les bus déviés

Les lignes 2, 3 et 5 seront déviées et éviteront le secteur Jean-Jaurès, l'avenue de Grammont et le boulevard Béranger. Les arrêts St-Eloi, Clocheville, Béranger, Jean-Jaurès, Salengro, Boisdenier, Liberté et Gare Vinci sont supprimés. Les lignes déviées sont indiquées ci-dessous.

La place Jean-Jaurès fermée à la circulation

La mairie va de son côté fermer la place Jean-Jaurès à la circulation, à partir de 21h30. Ce sera le cas également samedi et dimanche à partir de 17h30. Les axes au niveau des intersections suivantes seront également neutralisés :

Rue Bernard Palissy – Boulevard Heurteloup

Rue Charles Gilles – Avenue Grammont

Rue Boulevard Béranger – Georges Sand

Pétards et feux d'artifice interdits

Enfin la préfecture d'Indre-et-Loire a pris deux arrêtés interdisant l'utilisation d'engins pyrotechniques ou chimiques (pétards, feux d'artifice...). Une cinquantaine de policiers seront mobilisés pour garantir la sécurité.

La carte des bus déviés mercredi soir - Fil Bleu

Toutes les informations sur filbleu.fr et au 02 47 66 70 70.