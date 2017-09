Coupe Icare 2017 : comment circuler ce week-end ?

Gare aux bouchons si vous souhaitez assister à la Coupe Icare du 21 au 24 septembre 2017, à Saint-Hilaire-du-Touvet (Isère). Plusieurs milliers de visiteurs sont attendus à la plus grande manifestation de sports aériens au monde. France Bleu Isère vous guide pour éviter la galère sur la route.

Navettes, train, funiculaire, vélo, covoiturage ou voiture individuelle... Le choix est large si vous comptez monter à Saint-Hilaire-du-Touvet pour assister à la Coupe Icare ce week-end, ou bien pour aller sur l'aire d'atterrissage, à Lumbin. Comme chaque année, plusieurs milliers de spectateurs, mais aussi des centaines de concurrents vont converger vers Saint-Hilaire-du-Touvet.

Pour vous éviter de rester bloquer des heures sur la route, France Bleu Isère, partenaire de la Coupe Icare 2017, vous guide pour vous déplacer au mieux !

En voiture

L'affluence la plus importante est attendue ce week-end, samedi et dimanche, il est donc déconseillé de prendre sa voiture. Si toutefois, vous n'avez pas le choix, gardez en mémoire qu'en venant de Chambéry, un sens de circulation unique est mis en place pour l’accès à Saint-Hilaire-du-Touvet, de 9h à 19h. (Montée par la RD29 depuis Le Touvet et descente par la RD30 via La Terrasse). En revanche, en provenance de Grenoble, la RD30 (via Saint-Nazaire-les-Eymes – Saint-Pancrasse) reste ouverte dans les deux sens.

Pour vous garer, des parkings gratuits existent à Saint-Hilaire, Crolles, Lumbin et la Terrasse, mais privilégiez la montée par Saint-Nazaire-les-Eymes (côté Grenoble), ils sont plus nombreux de ce côté. Attention, si vous montez par Le Touvet (côté Chambéry), montez avant 9h30 : le parking des Dioux n'est plus accessible après 10 heures et surtout, il n'y a pas de stationnement disponible sur Saint-Hilaire (côté Nord) ni sur Saint-Bernard. Enfin, sachez que la traversée du village de Saint-Hilaire sera totalement impossible en voiture, les voies étant réservées aux piétons.

Télécharger les plans des parkings à Saint-Hilaire et des parkings à Lumbin

En vélo

Si vous souhaitez venir en vélo, c'est possible jusqu'à l'air d'atterrissage de Lumbin. Cette année, cinq parcours ont été fléchés à partir de Grenoble, Gières, Saint-Ismier, la gare de Brignoud, Le Touvet et Crolles. Privilégiez le VTC, certains tronçons n'étant pas goudronnés. Une fois arrivés, 600 places sont disponibles pour attacher vos vélos, pensez juste à venir avec votre antivol !

Voir ici les cartes et les temps de trajets des itinéraires vélo

En bus, navettes, funiculaire...

Pour aller à Lumbin, aire d'atterrissage : plusieurs transports en commun sont mis en place pendant la Coupe Icare. D'abord, les navettes spéciales du département de l'Isère, baptisée Icarexpress, relient la gare de Grenoble et le site d'atterrissage de Lumbin. Comptez deux euros pour une aller/retour, mais c'est gratuit avec un billet de TER. Une autre ligne de bus existe, baptisée Icarenbus, relie non seulement la gare de Brignoud à Lumbin mais aussi les sites d'atterrissage et de décollage à Saint-Hilaire-du-Touvet.

Pour aller à Saint-Hilaire-du-Touvet, aire de décollage : au départ de Brignoud, restez dans la ligne Icarenbus qui rejoint aussi Saint-Hilaire. Si vous vous arrêtez à Lumbin (en vélo ou en voiture), vous pouvez bien sûr emprunter le funiculaire de Saint-Hilaire, l’un des plus anciens chemins de fer touristiques des Alpes françaises. C'est aussi le plus pentu d’Europe. Ce week-end, il est ouvert de 9h à 19h. Attention, les places sont limitées à 40 personnes par montée dans chaque wagon et les départs se font toutes les 25 minutes. Comptez 16,90 € pour un aller retour adulte et 9.50€ par enfant.

Enfin, vous pouvez aussi prendre le train, il existe certaines réductions sur les billets de TER : moins 40% pour les groupes de 2 à 5 personnes. Attention, il n'y a aucun train entre Grenoble et Lyon, ni entre Grenoble et Valence ce week-end du 23-24 septembre, ni le suivant, en raison d'importants travaux. Les lignes sont assurées par des bus.