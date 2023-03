Coupure de courant à Toulouse : la circulation des trams coupée entre 12h30 et 14h30

Ce mardi 14 mars, depuis 12h30, les deux tramways toulousains T1 et T2 n'ont plus fonctionné en milieu de journée, au début de la ligne côté Palais de Justice. En cause, une coupure sur une poste électrique au Ramier. Il s'agit d'un acte volontaire lié à la lutte contre la réforme des retraites et revendiqué par la CGT. La partie sud de la ville intramuros et le centre ont été touchés par cette coupure de courant. Enedis affirme avoir rétabli la situation avant 13h, le trafic des trams a bel et bien repris peu avant 14h30.

Arrêts non desservis en tram

Direction Palais de Justice (T1 et T2)

Déodat de Séverac

Croix de Pierre

Avenue Muret Marcel Cavaillé

Fer à Cheval

Ile du Ramier

Palais de Justice

Direction MEETT ( ligne T1) et direction Aéroport (ligne T2) :

Palais de Justice

Ile du Ramier

Fer à Cheval

Avenue Muret Marcel Cavaillé

En direction de Palais de Justice , les lignes de Tram T1 et T2 sont interrompues à partir de la station Arènes. En direction de MEETT ( ligne T1 ) ou d' Aéroport (ligne T2 ) le service reste assuré à partir de la station Croix de Pierre.