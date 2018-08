Courpière, Puy-de-Dôme, France

Valérie Campano n'aura sans doute pas l'occasion de croiser la route de la ministre des transports Elisabeth Borne, en visite ce mardi dans le Puy-de-Dôme, mais elle aurait pourtant des choses à lui dire. Patronne de Gets Taxi, société de taxis ruraux à Saint-Flour L’Étang, au sud de Courpière (Puy-de-Dôme), elle emploie deux salariés et arrive aujourd'hui à calculer l'impact de cette mesure sur les temps de trajet. Et donc sur sa trésorerie.

Une heure de travail en plus par salarié

Premier exemple concret, les transports médicaux remboursés par la Sécurité Sociale. Ils représentent 85% de l'activité de sa société. "Pour descendre sur Clermont-Ferrand (depuis Courpière) par la route nationale, il faut compter 5 à 6 minutes de plus par trajet, à l'aller comme au retour", peste Valérie Campano qui fait les comptes."J'ai calculé que ça me coûtait une heure de travail en plus pour chacun de mes salariés par semaine"...

La durée des trajets commerciaux s'allonge pour les taxis ruraux © Radio France - Mickaël Chailloux

Plus grande amplitude sur le trajet scolaire

Autre exemple concret, Valérie Campano fait souvent des trajets scolaires, en partenariat avec le Conseil Départemental, pour des jeunes enfants handicapés. Là aussi, le compte n'y est pas. "il y a un enfant que je transporte depuis de nombreuses années. Au lieu de le prendre à 7h40, je vais le prendre cinq minutes plus tôt, etc, etc... donc il va passer plus de temps dans les transports. Et ce n'est pas nécessairement ce qu'il y a de meilleur pour lui. Si vous multipliez ce cas par le nombre d'enfants qui sont pris en charge, ça devient très compliqué..."

Doubler devient très difficile

Enfin, Valérie Campano note un autre souci depuis l'application de la réduction de la vitesse. Les gens qui roulaient à 90 km/h roulent désormais à 70 ! "On ne peut pas les doubler, le temps de redescendre la vitesse et de se relancer, il est trop tard. Ça devient de plus en plus difficile de rouler..."