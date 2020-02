Le retour de la Course du Soleil aura lieu le dimanche 2 février 2020 sur un parcours splendide le long de la Méditerranée. Organisée par l’association « La course du soleil », cette course part de Nice et traverse Villefranche-sur- Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Beaulieu-sur-Mer, Eze et Cap d’Ail.

Course du Soleil ce dimanche 2 février 2020 : Circulation perturbée entre Nice et Cap d'Ail

Alpes-Maritimes, France

Voici les perturbations de circulation et de stationnements dans votre commune :

Nice

Dimanche 2 février 2020 de 5h30 à 10h, fermeture de la circulation sur le boulevard Franck Pilatte (jusqu’au niveau de la rue Lazaret), dans les 2 sens de circulation.

Dimanche 2 février 2020 de7h30 à 10h, fermeture de la circulation sur le boulevard Franck Pilatte, boulevard Carnot (au niveau de l’avenue Jean Lorrain jusqu’à la sortie de la commune), dans les 2 sens de circulation.

Dimanche 2 février 2020 de00h30 à 10h, il est impossible de stationner boulevard Stalingrad (partie basse), boulevard Franck Pilatte, boulevard Maurice Maeterlinck sur les 2 côtés de la voie.

Villefranche Sur Mer

Dimanche 2 février 2020 de 00h à 10h, il est impossible de stationner sur le boulevard Princesse-Grace de Monaco, l'avenue Maréchal-Foch, le Carrefour Octroi-Libération, l'avenue Sadi-Carnot, l'avenue Maréchal-Joffre, le boulevard Impératrice Alexandra-Féodorovna, la place Wilson, le quai Amiral-Courbet, le quai Amiral-Ponchardier, la promenade des Marinières, la place Legentilhomme, l'escaliers du fond de plage des Marinières et l’avenue Louise-Bordes.

Dimanche 2 février 2020 de 7h à 10h sur le même parcours, la circulation sera coupée par intermittence.

Saint Jean Cap Ferrat

Dimanche 2 février 2020 de 7h30 à 10h, ne pas garer son véhicule sur l'avenue de Grasseuil (entre son intersection avec I’avenue Louise-Bordes et l’avenue Denis-Séméria au Pont St-Jean) et sur le boulevard Dominique-Durandy (entre son intersection avec l’avenue Jean-Monnet et le n°16 de sa voie).

Dimanche 2 février 2020 de 7h30 à 10h, la circulation est interdite sur l’avenue de Grasseuil (entre son intersection avec l’avenue Louise-Bordes et I’avenue Denis-Séméria au Pont St-Jean), boulevard Dominique-Durandy (entre son intersection avec l’avenue Jean-Monnet et le n°16 de sa voie), l'avenue Denis-Sânéria (dans le sens Nord-Sud entre le Pont St-Jean et son intersection avec l’avenue Honoré-Sauvan), l'avenue Honoré-Sauvan (entre son intersection avec l’avenue Denis-Séméria et le boulevard Dominique-Durandy).

Eze

Du samedi 1er février 2020 20h au dimanche 2 février 2020 13h, le stationnement est interdit sur toute la RM6098 et sur l’intégralité du parking Saint-Laurent-d’Eze.

Dimanche 2 février 2020 de 8h à 12h la circulation interdite est ponctuellement coupée dans les deux sens de la RM6098.

Beaulieu Sur Mer

Dimanche 2 février 2020 de 8h à 10h, le stationnement est interdit de l’avenue Fernand-Dunan au boulevard Alsace-Lorraine, sur l'avenue des Héllènes et le boulevard Maréchal Leclerc.

Dimanche 2 février 2020 de 6h à 11h, la circulation est impossible de l'avenue Fernand-Dunan au boulevard Alsace-Lorraine, sur l'avenue des Héllènes et le boulevard Maréchal-Leclerc.

Cap d'Ail

Du samedi 1er février 2020 à 9h au dimanche 2 février 2020 à 12h, le stationnement est interdit de l'entrée ouest de Cap d'Ail jusqu'au rond-point Ribeïrou, sur l'avenue Charles-Blanc, sur l'avenue François-de-May, l'avenue Gramaglia, le chemin du Cap Rognoso, le parking Brise Marine et au niveau de l'espace Marquet, sur avenue Marquet jusqu’au droit du court de tennis N°1.

Dimanche 2 février 2020 de 8h à 11h, la circulation est interdite de l'entrée ouest de Cap d'Ail jusqu'au rond-point Ribeïrou, sur l'avenue Charles Blanc, l'avenue François de May, l'avenue Gramaglia et le chemin du Cap Rognoso et sur l'avenue Marquet.

Dimanche 2 février 2020 de 8h à 11h il sera impossible d'accéder (à pied) au sentier du littoral entre le Cap Rognoso et le parking Brise Marine.