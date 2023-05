Course Iron Man : des rues interdites à la circulation à Aix-en-Provence ce dimanche

C SOLLIER

Il sera interdit de circuler dans plusieurs rues d'Aix-en-Provence ce dimanche, pour laisser passer la course Iron Man. Le cours Mirabeau, la rue Mazarine, la rue Cardinale, le boulevard Carnot, le Cours des Arts et métiers, l'Avenue Sainte Victoire, la rue Pierre de Coubertin et l'avenue des Déportés de la Résistance aixoise sont fermées aux voitures jusqu'à 17h. D'autres rues sont interdites au stationnement. Le détail est disponible en cliquant sur ce lien.

Trois épreuves autour d'Aix et dans la ville

L'Iron Man regroupe trois épreuves : 1,9 km de natation dans le lac de Peyrolles, puis 90 km en vélo au coeur du Pays d'Aix et 21 km de course à pied dans les rues d'Aix et le parc naturel de la Torse.